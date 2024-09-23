تحقق|روسيا

محتوى مضلل.. هذا الفيديو من روسيا وليس من شمالي إسرائيل (شاهد)

روسيا مصفاة هجوم مسيرة
يعود الفيديو إلى هجوم أوكراني على مصفاة في روسيا (مواقع التواصل)
23/9/2024-|آخر تحديث: 23/9/202407:46 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو على أنه سقوط طائرة مسيَّرة لحزب الله اللبناني على مجمع صناعي في شمالي إسرائيل.

وقام فريق التحقق في قناة الجزيرة مباشر بالتدقيق في المقطع المتداول، فتبيَّن أنه قديم ولا يتعلق بالقصف الذي جرى اليوم الاثنين.

ويعود تاريخ المقطع إلى شهر يوليو/تموز الماضي، ويوثق هجوم مسيَّرة أوكرانية على مصفاة للنفط في منطقة كراسنودار على البحر الأسود في جنوب غربي روسيا.

ويُظهر المقطع سقوط المسيَّرة وانفجارها، مما أدى إلى اندلاع حريق في المصفاة.

المصدر : الجزيرة مباشر

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