محتوى مضلل.. هذا الفيديو من روسيا وليس من شمالي إسرائيل (شاهد)

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو على أنه سقوط طائرة مسيَّرة لحزب الله اللبناني على مجمع صناعي في شمالي إسرائيل.

Video: Hezbollah suicidal drone struck an Israeli industrial target at North Israel pic.twitter.com/yI92aYE0zy — Local Focus – Security Alerts (@LocalFocus1) September 23, 2024

وقام فريق التحقق في قناة الجزيرة مباشر بالتدقيق في المقطع المتداول، فتبيَّن أنه قديم ولا يتعلق بالقصف الذي جرى اليوم الاثنين.

ويعود تاريخ المقطع إلى شهر يوليو/تموز الماضي، ويوثق هجوم مسيَّرة أوكرانية على مصفاة للنفط في منطقة كراسنودار على البحر الأسود في جنوب غربي روسيا.

ويُظهر المقطع سقوط المسيَّرة وانفجارها، مما أدى إلى اندلاع حريق في المصفاة.