محتوى مضلل.. هذا الفيديو من روسيا وليس من شمالي إسرائيل (شاهد)

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو على أنه سقوط طائرة مسيَّرة لحزب الله اللبناني على مجمع صناعي في شمالي إسرائيل.

وقام فريق التحقق في قناة الجزيرة مباشر بالتدقيق في المقطع المتداول، فتبيَّن أنه قديم ولا يتعلق بالقصف الذي جرى اليوم الاثنين.

ويعود تاريخ المقطع إلى شهر يوليو/تموز الماضي، ويوثق هجوم مسيَّرة أوكرانية على مصفاة للنفط في منطقة كراسنودار على البحر الأسود في جنوب غربي روسيا.

ويُظهر المقطع سقوط المسيَّرة وانفجارها، مما أدى إلى اندلاع حريق في المصفاة.

Footage of a UAV attack on an oil depot in Tuapse, Russia this morning (the drones attacked the city in several waves)

The Ministry of Emergency Situations reported that “as a result of falling debris, the infrastructure of the Tuapse refinery was damaged.” The local operational… pic.twitter.com/5GjXRUduzf

— WarTranslated (Dmitri) (@wartranslated) July 22, 2024