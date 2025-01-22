ما حقيقية “فيديو” خروج حمم بركانية من المياه في هاواي؟

انتشر مقطع “فيديو” على منصات التواصل الاجتماعي يظهر حمما بركانية صاعدة من المحيط، قال ناشروه إنه لبركان كيلاويا في جزر هاواي الأمريكية.

وتحققت الجزيرة مباشر من المقطع الذي حظي بالآلاف من التفاعلات، ليتبين أنه نشر لأول مرة في 11 يناير/كانون الثاني الجاري على منصة “إنستغرام”، من صفحة متخصصة في إنتاج “فيديوهات” باستخدام الذكاء الاصطناعي لتصوير تفاعلات خيالية بين الحمم البركانية والماء.

حمم بركانية من بركان كيلاويا الشهير في هاواي تتصاعد من داخل المياه.. ما صحة هذه المشاهد؟#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/1MbT0YncJ7 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) January 21, 2025

يأتي هذا في وقت يتزايد فيه انتشار المحتوى المزيف المولد بالذكاء الاصطناعي على منصات التواصل.

يذكر أن الذكاء الاصطناعي أصبح قادرا على إنتاج محتويات بصرية شديدة الواقعية، مما يجعل من الصعب على المستخدم العادي التفريق بين ما هو حقيقي وما هو مصطنع.

وكان المعهد الأمريكي للجيوفيزياء أفاد مع نهاية العام المنصرم بأن بركان كيلاويا، الذي يقع في جزر هاواي، يُعد أحد أنشط البراكين في العالم، قد ثار من جديد.