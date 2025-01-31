محمد الضيف و”المقاوم الأنيق”.. ما حقيقة الصور التي أغرقت المنصات؟

أعادت حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي، تداول صور شهيرة لمقاوم يرتدي زيًا أنيقًا، وادّعت أنها تعود إلى الشهيد محمد الضيف قائد أركان كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وكانت صور “المقاوم الأنيق” قد انتشرت قبل نحو عام، عقب ظهوره في أحد المشاهد التي بثّتها القسام لعملياتها في خان يونس جنوبي قطاع غزة ضمن معركة “طوفان الأقصى”.

وقبل أيام، كتب سعيد الحسني “هل عرفتم من هو المجاهد الأنيق الذي ظهر سابقا في الميدان؟ إنه القائد محمد الضيف“.

محتوى مضلل

وتحققت الجزيرة مباشر، من الادعاء، وثبت أنه محتوى مضلل، حيث إن المقاوم الأنيق الذي ظهر في ميدان المعركة سابقًا ليس الضيف، بل هو حمزة هشام عامر، المعروف بكنيته “أبو هشام”، وذلك نقلًا عن وسائل إعلام نشرت الخبر في حينه.

يُشار إلى أن كتائب القسام لم تعلن رسميًا عن هويته، لكن في “الفيديو” الذي نشرته في يناير/كانون الثاني 2024، بيّنت المشاهد، مقاومًا وهو يلبس رداءً أنيقا أسود، مع غطاء رأس باللون نفسه وينتعل حذاءً ناصع البياض، وأخذ يركض في الشوارع الخالية مع سماع إطلاق نار كثيف.

الثبات و الصمود و التوكل

والعقيدة و العزة و القوة ضع هذه الصفات بخلاط الميدان وقم بخلطها لمدة ثواني

ليخرج لك الفارس المقاوم الانيق🙆🏻‍♂️ pic.twitter.com/soiK7m0G1E — ابو المعتصم (@useruser1966) January 29, 2024

“المقاوم الأنيق”

وأظهر “الفيديو”، المقاوم وهو يتقدم نحو دبابة إسرائيلية متوقفة بجانب الشارع، وسرعان ما حمل سلاحه على كتفه وأطلق النار على الدبابة الإسرائيلية، فاشتعلت فيها النيران.

وأظهر مقطع “الفيديو” الشجاعة الكبيرة التي أبداها المقاوم، تجاوبًا كبيرًا وإعجابًا من قبل رواد مواقع التواصل، حتى أطلق عليه “المقاوم الأنيق” ووصفه آخرون بـ”الفارس”، و”زورو فلسطين”.

وأمس الخميس، أعلن الناطق باسم كتائب القسام، استشهاد قائد هيئة أركانها محمد الضيف، ونائبه مروان عيسى، وغازي أبو طماعة قائد ركن الأسلحة والخدمات القتالية، ورائد ثابت قائد ركن القوى البشرية، ورافع سلامة قائد لواء خان يونس.

ولم تنتشر مشاهد لمحمد الضيف طيلة نحو 30 عامًا من عمله في المقاومة، ونشر الاحتلال الإسرائيلي أول صورة له خلال العدوان الحالي كان قد أعلن أنه عثر عليها جراء عمله في أحد أنفاق غزة، ثم نشرت (حماس) صورة للضيف لأول مرة أمس خلال نعيه مع قادة آخرين.