الداخلية المصرية تكشف حقيقة “فيديو” سقوط صاروخ في أسوان

أعلنت وزارة الداخلية المصرية، كشف حقيقة مقطع “فيديو” متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يزعم سقوط صاروخ داخل أرض زراعية في إحدى القرى بمحافظة أسوان، جنوبي البلاد.

وقال بيان للوزارة، اليوم السبت “بالفحص والتحقيق، تم تحديد هوية الشخص القائم على نشر الفيديو، وهو فني صيانة هواتف محمولة مقيم بمحافظة القليوبية”.

وتابع البيان “بمواجهته، اعترف بأنه حصل على مقطع الفيديو من مواقع التواصل الاجتماعي، وهو لصاروخ محطم في إحدى الدول الأخرى”.

وأوضح أنه قام بتزييف القصة مدعيًا وقوع الحادثة في أسوان “بهدف زيادة معدلات المشاهدات وتحقيق أرباح مالية”، وفق بيان الداخلية.

#وزارة_الداخلية كشف حقيقة مقطع #فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن الإدعاء بسقوط #صاروخ داخل أرض زراعية بإحدى القرى بمحافظة #أسوان .

بالفحص أمكن تحديد وضبط القائم على النشر (فنى صيانة هواتف محمولة – مقيم بمحافظة القليوبية) وبمواجهته أقر بأنه قام بالحصول على مقطع فيديو… pic.twitter.com/noGxandYH9 — وزارة الداخلية (@moiegy) January 2, 2025

وأوضح البيان أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهم، وتأكيد ضرورة التحقق من صحة المحتوى قبل تداوله لتجنب نشر الأخبار الكاذبة والإشاعات.

وانتشر خلال الساعات الماضية مقطع “فيديو”، زعم ناشره أنه يوثق سقوط صاروخ داخل أراض زراعية في محافظة أسوان، ما أثار موجة تساؤلات وتكهنات بين العديد من المصريين على مواقع التواصل.