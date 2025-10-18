ما صحة نقل المقاومة للأسرى الإسرائيليين في غزة تحت أنظار الاحتلال؟ (شاهد)

انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي منشورات مصحوبة بمقطع فيديو لمظاهرة جرت في مارس/آذار الماضي، زُعم أنها من ترتيب “وحدة الظل” التابعة لكتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- التي كانت متخفية ضمن تلك الحشود لنقل الأسرى الإسرائيليين من شمال قطاع غزة إلى جنوبه.

وحصدت هذه الادعاءات مئات الآلاف من المشاهدات باللغتين العربية والإنجليزية، وسط تأكيد ناشريها أن عملية النقل تمت وسط الحشود وتحت مراقبة طائرات الاحتلال المسيّرة، معتبرين أن ذلك يعكس ذكاء المقاومة وقدرتها على استغلال الظروف الميدانية لصالحها.

حقيقة الأمر

وراجعت وحدة التحقق في الجزيرة مباشر، ما تم تداوله، ليتبين أن كل ما قيل جاء استنادًا إلى تحليل قدّمه الخبير العسكري نضال أبو زيد، خلال حلقة من برنامج (نبض الشارع) على قناة “رؤيا” الأردنية بتاريخ 12 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وأشار أبو زيد خلال اللقاء إلى مظاهرات سابقة في بيت لاهيا وخان يونس، خلال مارس ومايو/أيار الماضيين، وأنها “كانت بافتعال من المقاومة” وتهدف لنقل الأسرى بين مناطق غزة تحت أنظار الاستخبارات الإسرائيلية. وأوضح أبو زيد أن تحفظه سابقًا على الحديث عن هذه العمليات، كان مرتبطًا بحماية ما تقوم به المقاومة.

غير أن تصريحات أبو زيد لم تتضمن أي أدلة تثبت صحة الرواية، بل جاءت كتحليل شخصي وتقديرات، فيما لم تصدر أي فصائل فلسطينية بيانات رسمية تؤكد ما ورد، ما يجعل هذه المزاعم ضمن إطار التكهنات غير المدعومة بالأدلة، بحسب مراجعة المصادر والتحقق من السياق.