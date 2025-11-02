استسلام جنود أوكرانيين في كوبيانسك.. ما حقيقة “الفيديو” الذي غزا المنصات؟ (شاهد)

تجدد الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مصير مدينة كوبيانسك في مقاطعة خاركيف شرقي أوكرانيا، بعد إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن قواته “تحاصر المدينة بالكامل”، وهو ما نفته كييف بشدة.

وفي خضم السجال، انتشر على المنصات مقطع “فيديو” يُظهر مجموعة من الجنود وهم يستسلمون، وقيل إنه يوثق لحظة استسلام 12 جنديا أوكرانيا في كوبيانسك، وهو ما أثار تفاعلا واسعا وتعليقات تزعم أن المشهد “دليل على انهيار خطوط الدفاع الأوكرانية”.

كانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت، في 29 أكتوبر/تشرين الأول، أن قواتها أقنعت 12 جنديا أوكرانيا محاصرين قرب كوبيانسك بالاستسلام، تمهيدا لإخراجهم بشكل آمن.

عقب ذلك، نشر حساب (@SMO_VZ) على منصة إكس مقطعا زعم أنه يوثق الاستسلام، وحقق عشرات الآلاف من المشاهدات.

كما جرى تداوله كذلك على فيسبوك تحت عنوان “بدأ مسلحو القوات المسلحة الأوكرانية المحاصرون في كوبيانسك بالاستسلام مقابل ضمانات بالبقاء على قيد الحياة”.

Encircled in Kupyansk, the Ukrainian Armed Forces militants have begun to surrender !!!!! A group of 12 people reported their readiness to surrender in exchange for life guarantees. Currently, options for their safe withdrawal are being worked out, the Russian Ministry of… https://t.co/blnIewEsj2 pic.twitter.com/nwZpKXCVgA — 𝐃𝐚𝐯𝐢𝐝 𝐙 🇷🇺 🇷🇺 (@SMO_VZ) October 29, 2025

التحقق من الفيديو

أجرى فريق التحقق في وكالة “سند” بشبكة الجزيرة بحثا عكسيا عن الفيديو المتداول، وتبيَّن أنه مضلل، ولا يمت بصلة إلى الأحداث الأخيرة في كوبيانسك.

وتبيَّن أن الفيديو نفسه سبق نشره في إبريل/نيسان 2022 عبر منصة إكس، ووُصف حينئد بأنه يوثق استسلاما جماعيا لجنود أوكرانيين في ماريوبول جنوب شرقي أوكرانيا، إبان معارك المدينة الشهيرة.

وبذلك تؤكد نتائج التحقق أن المقطع قديم، وأعيد استخدامه في سياق مضلل لربطه بمعارك شرق أوكرانيا الحالية.

First major surrender of Ukrainian forces in Mariupol, reportedly 267 marines. pic.twitter.com/w5c5U3j4zG — OSINTtechnical (@Osinttechnical) April 4, 2022

تصاعد الهجمات الروسية

يأتي هذا الجدل مع تصاعد العمليات العسكرية الروسية أخيرا.

وبحسب تحليل لوكالة الصحافة الفرنسية لبيانات أوكرانية رسمية، أطلقت روسيا خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول المنقضي 270 صاروخا على الأراضي الأوكرانية، وهو العدد الأعلى منذ مطلع عام 2023، بزيادة قدرها 46% مقارنة بشهر سبتمبر/أيلول.

واستهدفت معظم تلك الضربات شبكة الطاقة الأوكرانية ضمن سلسلة هجمات ليلية متواصلة.