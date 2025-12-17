البرغوثي يتحدى ترامب.. اذكر 3 دول مستعدة للمشاركة في القوة الدولية بغزة (فيديو)

قال الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية، مصطفى البرغوثي، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يميل أحيانًا إلى المبالغة في تصريحاته، وأحيانًا يتخيل أمورًا ويصدقها على أنها حقيقة.

وأضاف أن ادعاء ترامب بأن 59 دولة مستعدة للمشاركة في القوة الدولية يفتقر إلى الدقة، مؤكدًا أنه لو كان هذا صحيحًا، فيجب ذكر ثلاثة دول منها على الأقل للتحقق من صحة حديثه.

وبالنسبة للجانب الفلسطيني، شدد البرغوثي على أن الفلسطينيين معنيون بالوصول إلى عملية إعادة الإعمار، كونهم الأكثر تضررًا من الأزمة الحالية في قطاع غزة.

وأوضح أن نحو مليون ونصف مليون شخص يعيشون في خيام بالية، وأن الظروف الجوية القاسية تسببت في تدمير 58 ألف خيمة، مع وفاة الأطفال وكبار السن بسبب البرد القارس، وغمرت الفيضانات المنازل والأحياء وحتى المستشفيات. وختم بالقول إن الوضع مروع ويستدعي تدخلًا عاجلًا.