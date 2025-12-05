حمار يتسلل فجأة ويدخل البرلمان الباكستاني.. هل “الفيديو” صحيح؟

انتشر على منصات التواصل الاجتماعي مقطع “فيديو” يُظهر ما يبدو أنه حمار يدخل مبنى قيل إنه البرلمان الباكستاني.

وفي المقطع، يتجول الحيوان بين المقاعد قبل أن يصطدم بأحد الحاضرين، في مشهد أثار تفاعلا وتساؤلات بشأن مدى صحة المحتوى.

وأكد فريق التحقق في الجزيرة مباشر أن “الفيديو” المتداول مُولَّد باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، ولا يعكس حدوث أي واقعة مشابهة داخل البرلمان الباكستاني، ولم تُسجَّل واقعة من هذا النوع في جلساته.

كما أن القاعة الظاهرة في المقطع لا تتطابق مع قاعات البرلمان الباكستاني المعروفة، سواء من حيث التصميم أو الترتيب الداخلي.