كيف تحول طالب مصري إلى متهم بهجوم سيبراني استهدف منصة “إكس”؟

تصدر طالب مصري من جامعة كفر الشيخ المنصات منذ أمس الثلاثاء، بعد اتهامه بالمسؤولية عن الهجمات السيبرانية التي استهدفت منصة “إكس” أول أمس الاثنين، مما تسبب في تعطلها لساعات.

وتداولت الحسابات الخبر بصيغة “الطالب المصري محمد هاني من كفر الشيخ هو الذي قاد الهجوم أمس على تويتر، وفقًا لباحثي المصادر المفتوحة”.

وانتشرت صورة الطالب مع الخبر عبر المنصات المختلفة، وسط احتفاء مصري بقدراته، وأحيانًا سخرية من إمكانية مشاركته في مثل هذا الهجوم رغم بطء سرعات الإنترنت في مصر.

Hi @elonmusk,

I've identified the people responsible for the DDoS attack on X yesterday. I'm currently in Washington and will be at the Eisenhower Building tomorrow (for another matter). Would you be interested in meeting?

In the meantime, let me explain

It's OSINT time! pic.twitter.com/nsBpEMC9oH

— Baptiste Robert (@fs0c131y) March 11, 2025