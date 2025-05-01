ما حقيقة “فيديو” استهداف مقر الموساد الإسرائيلي بصاروخ من اليمن؟ (شاهد)

انتشر على نطاق واسع في منصات التواصل الاجتماعي مقطع “فيديو” يظهر حريقًا ضخمًا في مبنى، وزعم ناشروه أنه يصور استهداف مقر الموساد الإسرائيلي بصاروخ فرط صوتي من اليمن.

وتابعت وحدة التحقق في “الجزيرة مباشر” القصة، وتحققت من صحة المقطع المتداول، ليتبين أن الفيديو يعود لحريق اندلع في مبنى مستشفى بالهند عام 2023.

ويأتي انتشار هذا المقطع في سياق تزايد الأخبار المضللة التي تحصد الكثير من المشاهدات والتفاعلات على وسائل التواصل الاجتماعي، ما يستدعي التحقق والتثبت من صحة المعلومات قبل تداولها.

لقطات متداولة لاستهداف مقر الموساد الإسرائيلي بصاروخ من اليمن.. ما حقيقته؟#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/S5k2ga9XRh — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) April 29, 2025

وفي 15 مارس/آذار الماضي، استأنفت الولايات المتحدة هجماتها ضد اليمن بعد أوامر أصدرها الرئيس دونالد ترامب للجيش الأمريكي بشن “هجوم كبير” ضد جماعة الحوثي، قبل أن يهدد بـ”القضاء عليها تماما”.

لكن الجماعة تجاهلت تهديد ترامب، واستأنفت قصف مواقع داخل إسرائيل وسفن في البحر الأحمر متوجهة إليها، ردا على استئناف تل أبيب منذ 18 مارس الماضي، حرب الإبادة بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

وبدعم أمريكي مطلق، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت أكثر من 170 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.