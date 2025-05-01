مقتل 1500 إسرائيلي بصاروخ من اليمن.. ما حقيقة الفيديو المتداول؟ (شاهد)

انتشر على نطاق واسع في منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر حريقًا ضخمًا في مبنى، وزعم ناشروه أنه يصور سقوط صاروخ من جماعة “أنصار الله” اليمنية، أدى إلى مقتل 1500 إسرائيلي.

وكشفت وحدة تحقق “الجزيرة مباشر” حقيقة المقطع المتداول، ليتبين أن الفيديو يعود لحادثة حريق اندلع في مصنع بولاية نيويورك الأمريكية عام 2022.

ويأتي انتشار هذا المقطع في سياق تزايد الأخبار المضللة على وسائل التواصل الاجتماعي، ما يستدعي التحقق والتثبت من صحة المعلومات قبل تداولها.

"صاروخ لأنـصـ ـار الله يقـ ـتـل 1500 إسرائيلي".. ما الحقيقة؟#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/6KqumQUg5m — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) April 29, 2025

وكانت الولايات المتحدة قد استأنفت هجماتها ضد اليمن في 15 مارس/آذار الماضي، بعد أوامر أصدرها الرئيس دونالد ترامب للجيش الأمريكي بشن “هجوم كبير” ضد جماعة الحوثي، قبل أن يهدد بـ”القضاء عليها تماما”.

لكن الجماعة تجاهلت تهديد ترامب، واستأنفت قصف مواقع داخل إسرائيل وسفن في البحر الأحمر متوجهة إليها، ردًا على استئناف تل أبيب منذ 18 مارس الماضي، حرب الإبادة بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

وبدعم أمريكي مطلق، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت أكثر من 170 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.