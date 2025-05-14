انتبه.. تداول مقاطع “فيديو” قديمة على أنها لزلزال مصر (شاهد)

شهدت منصات التواصل الاجتماعي في مصر تفاعلا واسعا بعد الزلزال الذي وقع، صباح اليوم الأربعاء، شرقي جزيرة كريت في اليونان وشعر به سكان مدن مصرية عدة.

وخلال الساعات الماضية، تداول مستخدمون على مواقع التواصل مقاطع مصورة على أنها توثق لحظات حدوث الزلزال في مصر.

وقامت وحدة التحقق في قناة الجزيرة مباشر بفحص المقاطع، التي تبين أنها قديمة وتم تصويرها في أماكن أخرى.

مقطع 1

تم تصويره في شمال غربي الصين عام 2022، ويوثق سطوعا مفاجئا لنور مبهر قبل وقوع زلزال بقوة 6.9 درجات على مقياس ريختر، بحسب التلفزيون الصيني الذي نشر المقطع وقتها.

وتم تداول إدخال تعديلات على المقطع، ثم أعيد تداوله على أنه للزلزال في مصر.

المقطع من التلفزيون الصيني:

مقطع 2

تداول المستخدمون مقطعا آخر على أنه للحظة حدوث الزلزال في مصر.

وبالبحث، عثرت وحدة التحقق في الجزيرة مباشر على رابط قديم لمقطع “الفيديو” يعود لعام 2018.

ويوثق المقطع لحظة حدوث زلزال عنيف في ولاية آلاسكا الأمريكية، وبلغت قوة الزلزال 7 درجات على مقياس ريختر.

وأعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية في مصر أنه سجّل وقوع زلزال قوي شرق جزيرة كريت في البحر المتوسط، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، وأضاف أن قوة الزلزال بلغت 6.4 درجات على مقياس ريختر، وشعر به سكان عدد من الدول المحيطة بينها مصر وفلسطين.

وأوضح المعهد أن الزلزال وقع على عمق 76 كيلو مترا، مؤكدا عدم وقوع أي خسائر في الأرواح أو الممتلكات نتيجة للهزة الأرضية، رغم شعور عدد من المواطنين بها في مناطق مختلفة من القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري والصعيد.