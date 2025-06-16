هل أدت الضربات الإيرانية إلى اعتناق مستوطن إسرائيلي الإسلام؟ (فيديو)

تداولت حسابات على منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُظهر شخصًا يُعلن اعتناقه الإسلام ويردد الشهادتين، مدّعية أنه مستوطن إسرائيلي أشهر إسلامه عقب الضربات الإيرانية الأخيرة لإسرائيل.

وانتشر هذا الادعاء تزامنًا مع التصعيد العسكري بين إيران وإسرائيل، مما منح الفيديو رواجًا واسعًا باعتباره انعكاسًا لتغيرات فكرية داخل المجتمع الإسرائيلي.

وبمراجعة وحدة التحقق في شبكة الجزيرة، تبيّن أن الفيديو قديم، وقد نُشر لأول مرة في 21 يناير/كانون الثاني الماضي على مواقع إسرائيلية، ولا صلة له بالأحداث الجارية أو بالضربات الإيرانية الأخيرة.

وقد أثار الفيديو وقتها موجة ردود واسعة في إسرائيل، وتساؤلات عن الغرض الحقيقي من قيام هذا الشخص بترديد الشهادتين، وما إذا كان يعلن اعتناق الإسلام، أم يسخر من المسلمين وشعائرهم، أم مجرد محاولة لجذب التفاعل.

الفيديو المضلل