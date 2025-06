حطام مقاتلة “إف-35” أسقطتها إيران.. كشف لغز الصورة التي أشعلت المنصات

تداولت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة تُظهر حطام طائرة مقاتلة من طراز (F-35)، مع ادعاءات تفيد بأن الدفاعات الجوية الإيرانية أسقطتها خلال المواجهات الأخيرة مع إسرائيل.

The F-35 fighter jet that was shot down by Iranian air defenses, with an average cost of $85 million, and its pilot has been captured. pic.twitter.com/EKuuSYh9V6

— Iran Updates (@hehe_samir) June 16, 2025