حطام مقاتلة “إف-35” أسقطتها إيران.. كشف لغز الصورة التي أشعلت المنصات

تداولت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة تُظهر حطام طائرة مقاتلة من طراز (F-35)، مع ادعاءات تفيد بأن الدفاعات الجوية الإيرانية أسقطتها خلال المواجهات الأخيرة مع إسرائيل.

The F-35 fighter jet that was shot down by Iranian air defenses, with an average cost of $85 million, and its pilot has been captured. pic.twitter.com/EKuuSYh9V6 — Iran Updates (@hehe_samir) June 16, 2025

وادعى مروّجو الصورة أن الطائرة، التي تُعد من بين الأغلى عالميا بمتوسط سعر يبلغ نحو 85 مليون دولار، تم أسر قائدها.

🚨القوات المسلحة الايرانية البرية تعتقل الطيار الاسرائيلي الذي قفز من طائرة F35 بعد استهدافها. pic.twitter.com/WdmQjQmc5o — إيران بالعربية (@iraninarabic_ir) June 14, 2025

حقيقة الصورة

وراجعت وحدة التحقق في شبكة الجزيرة، الصورة المتداولة ليتبين أنها “مفبركة ومضللة، ولا تمتّ للواقع بصلة”. إذ تبيّن عبر أدوات متخصصة لكشف التزييف البصري أن الصورة مُولّدة باستخدام برامج ذكاء اصطناعي لإنتاج صور واقعية.

وقد رُصدت فيها تشوهات واضحة مثل اختلال الظلال، وعدم تناسق الحجم، وانعكاسات غير واقعية، فضلًا عن أن تصميم هيكل الطائرة لا يتطابق بدقة مع النموذج الحقيقي لطائرات (F-35) الأمريكية.

وبالرغم من إعلان الجيش الإيراني إسقاط طائرة من هذا الطراز خلال التصعيد مع إسرائيل، فإنه لم تُنشر أي صور رسمية على المنصات التابعة للدولة أو عبر وسائل الإعلام الإيرانية تؤكد صحة هذا الأمر.