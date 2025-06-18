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حطام مقاتلة “إف-35” أسقطتها إيران.. كشف لغز الصورة التي أشعلت المنصات

صورة تُظهر حطام طائرة من طراز F-35، مع ادعاءات تفيد بأن الدفاعات الجوية الإيرانية أسقطتها (وسائل التواصل)
صورة تُظهر حطام طائرة من طراز F-35 قيل إن الدفاعات الجوية الإيرانية أسقطتها (وسائل التواصل)
18/6/2025-|آخر تحديث: 03:43 PM (توقيت مكة)

تداولت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة تُظهر حطام طائرة مقاتلة من طراز (F-35)، مع ادعاءات تفيد بأن الدفاعات الجوية الإيرانية أسقطتها خلال المواجهات الأخيرة مع إسرائيل.

وادعى مروّجو الصورة أن الطائرة، التي تُعد من بين الأغلى عالميا بمتوسط سعر يبلغ نحو 85 مليون دولار، تم أسر قائدها.

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حقيقة الصورة

وراجعت وحدة التحقق في شبكة الجزيرة، الصورة المتداولة ليتبين أنها “مفبركة ومضللة، ولا تمتّ للواقع بصلة”. إذ تبيّن عبر أدوات متخصصة لكشف التزييف البصري أن الصورة مُولّدة باستخدام برامج ذكاء اصطناعي لإنتاج صور واقعية.

وقد رُصدت فيها تشوهات واضحة مثل اختلال الظلال، وعدم تناسق الحجم، وانعكاسات غير واقعية، فضلًا عن أن تصميم هيكل الطائرة لا يتطابق بدقة مع النموذج الحقيقي لطائرات (F-35) الأمريكية.

وبالرغم من إعلان الجيش الإيراني إسقاط طائرة من هذا الطراز خلال التصعيد مع إسرائيل، فإنه لم تُنشر أي صور رسمية على المنصات التابعة للدولة أو عبر وسائل الإعلام الإيرانية تؤكد صحة هذا الأمر.

المصدر: الجزيرة مباشر

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