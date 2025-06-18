أنباء عن اغتيال الرئيس الإيراني الأسبق أحمدي نجاد.. ما حقيقة الأمر؟

تداول مستخدمون عبر منصات التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، أنباء عن مقتل الرئيس الإيراني الأسبق محمود أحمدي نجاد مع زوجته وابنيه على يد مسلحين ملثمين في العاصمة طهران.

عاجل اغتيل أحمدي نجاد مع زوجته وابنيه على يد مسلحين ملثمين في وسط طهران في وقت سابق من اليوم . pic.twitter.com/WOHsniP2fU — kosovi (@nimses1010) June 17, 2025

حقيقة الخبر

لكن مصادر رسمية في مكتب نجاد، نفت صحة الأنباء المتداولة عن اغتياله، مؤكدة أن ما يُنشر في الفضاء الإلكتروني حول تعرّضه لهجوم مسلح “عارٍ تمامًا من الصحة”، واصفة ما يجري بأنه “حرب نفسية يقودها الأجانب وأعوانهم في الداخل”.

ومنذ فجر الجمعة، تشن إسرائيل بدعم أمريكي حربا على إيران يشمل قصف منشآت نووية وقواعد صواريخ واغتيال قادة عسكريين وعلماء نوويين، ما أسفر عن 224 قتيلا و1277 جريحا. فيما ترد طهران بصواريخ بالستية وطائرات مسيرة خلفت نحو 24 قتيلا ومئات المصابين.