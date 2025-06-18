“عميل للموساد” على ظهر صاروخ إلى تل أبيب.. كشف غموض الصورة المثيرة للجدل

تداولت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي صورة زُعم أنها تُظهر “عميلا للموساد” مكبلا على ظهر صاروخ إيراني أُطلق نحو تل أبيب، مع تعليق يقول “كل عميل يتم القبض عليه يُرسل على ظهر صاروخ إلى تل أبيب”.

وجاء تداول الصورة، تزامنا مع إعلان السلطات الإيرانية تنفيذ حكم إعدام بحق شخص أدين بالتجسس لصالح جهاز الاستخبارات الإسرائيلي (الموساد)، دون الإشارة إلى أي وسيلة غير تقليدية في تنفيذ الحكم.

حقيقة الصورة

وراجعت وحدة التحقق في شبكة الجزيرة، الصورة المتداولة، لتكشف أنها “مفبركة ومولّدة باستخدام الذكاء الاصطناعي”.

وأظهرت نتائج التحقق وجود تشوهات بصرية واضحة في الصورة، من بينها عدم تناسق الظلال، وتشابه العناصر، وغياب ملامح دقيقة، وهي سمات معروفة في الصور المنتجة رقميا.

وتجدر الإشارة إلى أنه لم تُصدر أي جهة رسمية إيرانية بيانا يؤكد تنفيذ حكم إعدام بهذه الطريقة.