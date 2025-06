إسقاط مقاتلات إسرائيلية داخل إيران.. هذه قصة المقاطع التي اجتاحت الإنترنت (شاهد)

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، انتشارا واسعا لمقاطع فيديو تُظهر ما قيل إنه إسقاط طائرات مقاتلة إسرائيلية داخل الأراضي الإيرانية.

وشملت المقاطع المتداولة مشهدًا يُظهر إسقاط طائرة من طراز “إف-35″، وآخر لطائرة تتعرض لإطلاق نار من أحد المدافع وتشتعل النيران فيها، كما انتشر مقطع ثالث يظهر فيه استهداف مقاتلة من مضادات أرضية.

وقد أجرت وحدة التحقق في شبكة الجزيرة، تحليلًا بصريًّا وتحقيقًا رقميًّا باستخدام البحث العكسي، ليتبيّن أن المقاطع “مضللة من ألعاب حربية إلكترونية”.

وتبيّن أن المقطع الأول يعود للعبة المحاكاة الجوية “War Thunder”، وقد نُشر مؤخرا على قناة يوتيوب متخصصة في ألعاب الحركة.

أما المقطع الثاني فيعود للعبة المحاكاة العسكرية “ArmA 3″، ويُظهر مشهدًا افتراضيًّا لطائرة “A-10 Warthog” تتعرض لهجوم فتسقط.

ونُشر هذا المقطع لأول مرة بتاريخ 30 أكتوبر/تشرين الأول 2024 على قناة يوتيوب تُدعى “Compared Comparison” متخصصة في محتوى الألعاب العسكرية.

كما أظهر التحقق من المقطعين الثالث والرابع أنهما من لعبة إلكترونية تُستخدم فيها تقنيات المحاكاة القتالية، ولا يحتويان على أي مؤشرات بصرية أو صوتية تدل على ارتباطهما بأحداث واقعية أو بسياق الحرب الإسرائيلية الإيرانية.

Fearless warriors outmaneuvering the Iron Dome like a game 🦅 pic.twitter.com/Rd0FC8H7rR

VIDEO: How IRAN 🇮🇷 air defense was able to shutdown 2 isreal bomber jets. pic.twitter.com/qcSIuAYUpf

— Daily Observer (@DailyObserverNG) June 15, 2025