“إسرائيليون يتوسلون لإيران”.. كشف كواليس المقاطع التي ألهبت المنصات (شاهد)

تداولت صفحات وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية مقاطع “فيديو” عدة، قيل إنها توثق مشاهد حقيقية من داخل إسرائيل، تُظهر جنودا ومواطنين إسرائيليين يطلبون من إيران وقف ضرباتها الصاروخية، في خضم التصعيد العسكري بين الطرفين.

وفي أحد هذه المقاطع، يظهر شخص بالزيّ العسكري وهو يبكي ويتوسل باللغة الإنجليزية قائلا “من فضلكم أوقفوا هذه الهجمات”، وقيل إنه جندي من الجيش الإسرائيلي يبعث برسالة إلى القيادة الإيرانية.

وفي مقطع آخر، يظهر رجل يرتدي زيا مدنيا ذكر ناشروه أنه “مواطن إسرائيلي” يناشد إيران عبر مقطع مصور بأن “تُظهر الرحمة”، وتتوقف عن استهدافهم.

حقيقة المقاطع المتداولة

ومن جانبها، أجرت وحدة التحقق في شبكة الجزيرة، تحليلا دقيقا لهذه المقاطع المزعومة، وذلك باستخدام أدوات متقدمة لكشف المحتوى المولّد بالذكاء الاصطناعي.

وتبيّن أن المقاطع جميعها “غير حقيقية”، وتم إنشاؤها باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

ويُعد الترويج لمثل هذه المقاطع في سياق النزاعات المسلحة تضليلا بصريا يستهدف خلق انطباعات وهمية لدى الجمهور، ويُسهم في نشر معلومات كاذبة تفتقر لأي سند واقعي.

وتواصل إسرائيل وإيران تبادل الهجمات، لليوم الثامن على التوالي في مواجهة غير مسبوقة بين القوتين الإقليميتين.