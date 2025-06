زحام على اليخوت والمطارات.. كشف حقيقة مقاطع هروب الإسرائيليين بسبب صواريخ إيران (شاهد)

منذ بداية القصف الإيراني على تل أبيب والمدن الإسرائيلية الكبرى، انتشرت عبر المنصات أخبار عن هجرة عكسية للإسرائيليين، عبر المطارات والموانئ الإسرائيلية.

وازدادت الأخبار المدعومة بمقاطع مصورة في أغلب الأحيان، مع استمرار إطلاق الصواريخ الإيرانية. وكانت السلطات الإسرائيلية قد أغلقت المجال الجوي، وشهدت المطارات الإسرائيلية توقفا كاملا خلال الأيام الماضية، وأُجليت الجاليات الأجنبية برّا عبر الدول المجاورة.

وكشف وحدة التحقق في شبكة الجزيرة نتائج مراجعتها وتحليلها لهذه المقاطع المنتشرة.

انتشر مقطع قال الناشرون إنه يوثق مسافرين إسرائيليين عالقين في إحدى الطائرات بمطار سالونيك الإسرائيلي، التي ترفض الإقلاع بسبب تواصل سقوط الصواريخ الإيرانية على إسرائيل.

لكن التحقق من المشهد أظهر أنه قديم، ويعود إلى شهر إبريل/نيسان الماضي، كما يقع مطار سالونيك المذكور في اليونان وليس في إسرائيل.

🔵 Breaking News

Israelis Stranded In Israel Because Flights Refused To Take Off.

Over 150 passengers are still stranded in Thessaloniki, Israel, after the flight repeatedly postponed taking off since yesterday morning, due to Iran’s nonstop missile strikes. pic.twitter.com/4dizZ3zDJO

— SilencedSirs◼️ (@SilentlySirs) June 21, 2025