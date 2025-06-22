زحام على اليخوت والمطارات.. كشف حقيقة مقاطع هروب الإسرائيليين بسبب صواريخ إيران (شاهد)

منذ بداية القصف الإيراني على تل أبيب والمدن الإسرائيلية الكبرى، انتشرت عبر المنصات أخبار عن هجرة عكسية للإسرائيليين، عبر المطارات والموانئ الإسرائيلية.

وازدادت الأخبار المدعومة بمقاطع مصورة في أغلب الأحيان، مع استمرار إطلاق الصواريخ الإيرانية. وكانت السلطات الإسرائيلية قد أغلقت المجال الجوي، وشهدت المطارات الإسرائيلية توقفا كاملا خلال الأيام الماضية، وأُجليت الجاليات الأجنبية برّا عبر الدول المجاورة.

وكشف وحدة التحقق في شبكة الجزيرة نتائج مراجعتها وتحليلها لهذه المقاطع المنتشرة.

الفيديو الأول: عالقون في المطار

انتشر مقطع قال الناشرون إنه يوثق مسافرين إسرائيليين عالقين في إحدى الطائرات بمطار سالونيك الإسرائيلي، التي ترفض الإقلاع بسبب تواصل سقوط الصواريخ الإيرانية على إسرائيل.

لكن التحقق من المشهد أظهر أنه قديم، ويعود إلى شهر إبريل/نيسان الماضي، كما يقع مطار سالونيك المذكور في اليونان وليس في إسرائيل.

🔵 Breaking News

Israelis Stranded In Israel Because Flights Refused To Take Off. Over 150 passengers are still stranded in Thessaloniki, Israel, after the flight repeatedly postponed taking off since yesterday morning, due to Iran’s nonstop missile strikes. pic.twitter.com/4dizZ3zDJO — SilencedSirs◼️ (@SilentlySirs) June 21, 2025

الفيديو الثاني: هروب الحاخامات

كما انتشر مقطع لحاخامات على متن طائرة، ادعت الحسابات أنها لهروبهم بعد اندلاع الحرب.

لكن التحقق أظهر أن المقطع قديم، ونُشر في مايو/أيار، ولا علاقة له بالأحداث الجارية.

هروب الحاخامات pic.twitter.com/SsPXb6AuWj — أحداث سرية …سري للغايه صاادم Classified 🔥🗝 (@lion_07777) June 21, 2025

الفيديو الثالث: مطار قبرص

كما ارتبطت معظم الادعاءات بدولة قبرص، التي تُعَد الوجهة الأولى للمراكب واليخوت الإسرائيلية المسموح لها بالسفر في ظل تعطل الطيران.

وحسب موقع التتبع الملاحي “مارين ترافيك”، فقد شهدت الحركة بين قبرص وإسرائيل نشاطا زائدا منذ بداية القصف الإيراني على إسرائيل، وغادرت عشرات اليخوت إسرائيل نحو قبرص، وما زالت الحركة مستمرة حتى الآن.

لكن رغم أن سفر إسرائيليين نحو قبرص حدث بالفعل، فقد تزامن معه انتشار مقاطع مضللة مختلفة، بعضها للزحام في إسرائيل للركوب، وبعضها بعد الوصول إلى قبرص.

وانتشرت مقاطع مضللة للازدحام في مطار قبرص بعد وصول دفعات من الإسرائيليين، لكن المقاطع توثق إسرائيليين ينتظرون العودة بعد تأخرهم بسبب تعطيل الطيران.

المئات من الإسرائيليين وصلوا مطار قبرص الدولي بعد هروبهم من فلسطين المحتلة، في أعقاب الحرب مع إيران pic.twitter.com/GhUrY3RmOo — اليمن بوست (@YemenPostN) June 21, 2025

الفيديو الرابع: استقبال بالعلم الفلسطيني

كما انتشر مقطع “فيديو”، ادعت الحسابات الناشرة أنه لاستقبال إسرائيليين في قبرص بالعلم الفلسطيني وهتافات الحرية لفلسطين.

لكن البحث العكسي عن المقطع يُظهر أنه قديم، ونُشر في بداية يونيو/حزيران، وليس من قبرص ولكن من جزيرة كريت في اليونان.

🎥 بهتافات " #فلسطين_حرة ".. استقبل السكان المحليون في #قبرص المستوطنين الفارين من الأرض المحتلة بسبب الصواريخ الإيرانية 🇮🇷 pic.twitter.com/zA7uW0Z8Qc — الجزائر المحمية بالله 🇩🇿 (@Aljazair2022) June 20, 2025

مشاهد مضللة

ويُظهر التتبع للمقاطع أن معظم المشاهد المنتشرة مضللة، وتستغل حسابات عربية الأحداث الجارية، لترويج المشاهد التي يهتم بها كثيرون مع كل تصعيد.

بالسلامة خلى الحق يرجع لأصحابة روحة بلا رجعة ان شاء الله pic.twitter.com/74lXlWjbCE — 𝕸𝖚𝖘𝖙𝖆𝖕𝖍𝖆 𝔻ℤ19 (@DahlebMustafa) June 21, 2025

ومنذ 13 يونيو/حزيران الجاري، تشن إسرائيل بدعم أمريكي هجمات على إيران، استهدف منشآت نووية وقواعد صاروخية وقادة عسكريين وعلماء نوويين. وردَّت طهران بإطلاق صواريخ باليستية وطائرات مسيَّرة باتجاه العمق الإسرائيلي، في أكبر مواجهة مباشرة بين الجانبين.