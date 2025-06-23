“مفرد سبانخ”.. هذه قصة سؤال امتحان اللغة العربية الذي أشعل المنصات المصرية

تداولت صفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن تضمّن امتحان اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة سؤالًا حول “مفرد كلمة سبانخ”، في واقعة أثارت سخرية واستغراب المتابعين، وقوبلت بعبارات مثل “محدش كان يتوقعها أبدًا”.

وأثارت مجموعة من الأسئلة التي زُعم أنها وردت في امتحان اللغة العربية للثانوية العامة، من بينها “مفرد سبانخ” و”جمع بقدونس”، جدلًا في مواقع التواصل الاجتماعي.

هو بجد جه ليكم النهارده في العربي مفرد سبانخ؟ — هلاوس مقرمشة☝🏻 (@dr_jenin_22) June 22, 2025

حقيقة الخبر

الانتشار الواسع للقصة دفع مصدرًا مسؤولًا بوزارة التربية والتعليم المصرية إلى الرد، نافيًا صحة هذه الأنباء.

وأكد المصدر في تصريح لموقع “تليغراف مصر” المحلي، أن امتحان اللغة العربية لم يتضمن أي سؤال من هذا النوع، موضحًا أن ما يتم تداوله يعود إلى شائعة قديمة انتشرت العام الماضي.

ويأتي ذلك في وقت تباينت فيه آراء طلاب وطالبات الثانوية العامة حول صعوبة الامتحان، حيث اشتكى بعضهم من أسئلة القراءة والنحو، واعتبروها صعبة وتحتاج إلى وقت أطول، ورأى آخرون أن الامتحان كان مناسبًا للطالب المتوسط.