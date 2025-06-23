هل شارك ضابط من أصول يمنية في القصف الأمريكي على إيران؟
تداولت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لرجل يقف أمام طائرة أمريكية من طراز B-2، وزُعم أنها تُظهر ضابطا أمريكيا من أصول يمنية، قيل إنه أحد طياري القاذفة التي نفذت الضربة الجوية على المفاعلات النووية الإيرانية، فجر الأحد.
الصورة المضللة
وكان الناشر الأول للادعاء على منصة فيسبوك حساب شخص يمني يحمل الاسم نفسه، نشرها بطريقة ساخرة، ومن بعدها بدأ التداول المضلل على المنصات.
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وحازت الصورة انتشارا واسعا، وكُتب عليها “ابن اليمن كابتن طيار/ ناصر إياد البشيري قائد إحدى الطائرات الأمريكية الذي نفذت الضربة في إيران على مفاعل فوردو”.
ابن #اليمن كابتن طيار / ناصر اياد البشيري
قائد إحدى الطائرات #الامريكية
الذي نفذت #الضربة_الامريكية فجر اليوم في #إيران على #مفاعل_فوردو .
من أصول يمنية يحمل الجنسية الأمريكية#أميركا #إسرائيل #إيران#Trump #Israel #Iran#مفاعل_نطنز #اصفهان #مفاعل_بوشهر #مفاعل_ديمونا… pic.twitter.com/DFsgEowDos
— ابو عفاش 𐩱𐩨𐩥 𐩽 𐩲𐩰𐩱𐩦 (@abwfash51075589) June 22, 2025
ويأتي تداول الصورة عقب تنفيذ الولايات المتحدة الأمريكية ضربة جوية داخل الأراضي الإيرانية، استهدفت فيها 3 مفاعلات نووية.
حقيقة الصورة
ووفقا لما أجرته وحدة التحقق في الجزيرة مباشر، تبيَّن أن الصورة مفبركة، وهو ما يظهر في الأخطاء الواضحة في الكتابة على البدلة العسكرية، وكذلك اختلافات في شكل الطائرة.
كما لم تذكر أي مصادر رسمية أمريكية معلومات تؤكد هوية الطيارين المشاركين في العملية، أو أي بيانات سابقة ترتبط بالاسم المنشور.