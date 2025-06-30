هجوم مرعب في قلب العاصمة.. ما حقيقة الانفجار الذي هز واشنطن؟ (شاهد)

تداولت وسائل إعلام وناشطون، أمس الأحد، مشاهد قيل إنها نها توثق تصاعد الدخان عقب انفجار مركبة في العاصمة الأمريكية واشنطن، وأشاروا إلى أن الانفجار ناتج عن “هجوم إرهابي”.

Van EXPLODES in Washington DC Smoke visible from across city in Daily Mail video Witnesses said the black Mercedes blew up on the south side of the capital pic.twitter.com/isr7VDJ8YN — RT (@RT_com) June 29, 2025

وكشفت وحدة التحقق في شبكة الجزيرة، أن اللقطات مضللة، وأنها تعود إلى حريق مركبة في البلوك 2200 من شارع كلارك الجنوبي، في أرلينغتون بولاية فيرجينيا، وليس في العاصمة واشنطن.

وأوضحت هيئة الإطفاء في أرلينغتون أن الحريق ناجم عن عطل في محرك السيارة، ولا علاقة له بأي أعمال عنف أو نشاط إرهابي.