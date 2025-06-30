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هجوم مرعب في قلب العاصمة.. ما حقيقة الانفجار الذي هز واشنطن؟ (شاهد)

صورة من مقطع الفيديو الذي زُعم أنه يُظهر انفجارًا ناجمًا عن "هجوم إرهابي" في واشنطن (وسائل التواصل)
صورة من مقطع الفيديو المتداول يُظهر الانفجار (وسائل التواصل)
30/6/2025

تداولت وسائل إعلام وناشطون، أمس الأحد، مشاهد قيل إنها نها توثق تصاعد الدخان عقب انفجار مركبة في العاصمة الأمريكية واشنطن، وأشاروا إلى أن الانفجار ناتج عن “هجوم إرهابي”.

وكشفت وحدة التحقق في شبكة الجزيرة، أن اللقطات مضللة، وأنها تعود إلى حريق مركبة في البلوك 2200 من شارع كلارك الجنوبي، في أرلينغتون بولاية فيرجينيا، وليس في العاصمة واشنطن.

وأوضحت هيئة الإطفاء في أرلينغتون أن الحريق ناجم عن عطل في محرك السيارة، ولا علاقة له بأي أعمال عنف أو نشاط إرهابي.

المصدر: الجزيرة مباشر

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