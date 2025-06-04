عامر الليبي.. ما حقيقة وفاة الحاج الذي عادت له الطائرة مرتين؟ (شاهد)

تداولت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا أنباء عن وفاة الحاج الليبي عامرالمهدي الذي عادت له الطائرة مرتين، في واقعة ألهمت الكثيرين وضجت بها المنصات ووسائل الإعلام العربية والإسلامية.

هل توفي الحاج عامر؟

وبعد انتشار شائعات وفاته، خرج عامر في تسجيل مصور نشره موقع “القاهرة 24″، صباح اليوم الأربعاء، وهو يندد بمن سماهم محبي “الترندات”.

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وقال عامر “حسبي الله ونعم الوكيل فيهم، الحمد لله أنا بصحة جيدة، والآن أبدأ في مناسك الحج، إن شاء الله يتقبل منا ويصلح حال البلاد والعباد، إن شاء الله ربنا يكملها على خير ونعود للوطن سالمين غانمين”.

قصة ألهمت الحجاج

وقبل أسبوع، أثارت قصة الحاج عامر تفاعلا واسعا على منصات التواصل، بعدما انتشرت حكايته عن عدم تمكنه من السفر إلى السعودية لأداء مناسك الحج بسبب مشكلة في جواز سفره منعته من ركوب الطائرة.

ومع ذلك، بقي عامر متفائلا بصعوده على الطائرة نفسها وبقي في المطار حتى وقعت المفاجأة، إذ تعرضت الطائرة التي أقلعت، لعطل فني فعادت أدراجها إلى المطار.

وفي تلك الأثناء، طُلب من قائد الطائرة فتح الباب لعامر حتى يتمكن من الصعود، لكن الطيار رفض السماح له بالركوب، بدعوى الصعوبة اللوجستية لأن المحرك يعمل.

غير إن عامر لم يستسلم أيضا وكانت المفاجأة الكبرى عودة الطائرة مرة أخرى إلى المطار لعطل فني آخر، حينها استسلم قائدها للوضع، وقال “والله ماني طاير حتى يركب عامر”، وهو ما حدث فعلا.