رسالة تحذير “بالعبرية” من قائد الحرس الثوري الإيراني.. ما حقيقتها؟

تداولت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يظهر القائد العام للحرس الثوري الإيراني، اللواء محمد باكبور، وهو يتحدث باللغة العبرية موجها رسالة تحذيرية إلى الاحتلال من ارتكاب أي خطأ اتجاه بلاده.

وكشفت وحدة التحقق في شبكة الجزيرة، أن الفيديو موّلد بالذكاء الاصطناعي.

🚨متداول على قنوات تلجرام منسوبة للحرس الثوري: 📍القائد العام الجديد للحرس الثوري الإيراني اللواء محمد باكبور، يوجّه رسالة بالعبرية: 🔹إذا ارتكب العدو خطأ، فمثلما قمنا بعمليات خلال الـ 12 يوم الماضية، فسنرد عليهم بقوة مرة أخرى pic.twitter.com/wAbbgSnM0I — Ahmed Farouk (@afarouk92) June 30, 2025

المقطع الحقيقي

أما الفيديو الحقيقي، فيتضمن حديثا لقائد الحرس الثوري وهو يتحدث بالفارسية، لا العبرية.

ونشرت وسائل إعلام إيرانية الفيديو الأصلي بتاريخ 25 يونيو/حزيران الجاري، ومنها وكالة تسنيم.

هشدار فرمانده کل سپاه: اگر از دشمن خطایی صورت بگیرد، همچون ۱۲ روز گذشته به صورت جانانه مقابله به مثل خواهیم کرد pic.twitter.com/53RO0m17Gs — خبرگزاری مهر (@mehrnews_ir) June 25, 2025

ووجه قائد الحرس الثوري محمد باكبور في الفيديو الأصلي، رسالة تحذيرية للاحتلال، من مغبة ارتكاب أي خطأ اتجاه بلاده، قائلًا “سوف نرد بكل حزم كما فعلنا خلال الأيام الـ12 الماضية”.

وتولى باكبور قيادة الحرس الثوري بعد اغتيال سلفه حسين سلامي في اليوم الأول من الحرب بين إيران وإسرائيل.

وتبادلت طهران وتل أبيب القصف والضربات الجوية طوال 12 يوما، قبل أن يعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.