تحقق|إيران

رسالة تحذير “بالعبرية” من قائد الحرس الثوري الإيراني.. ما حقيقتها؟

القائد العام للحرس الثوري الإيراني اللواء محمد باكبور
القائد العام للحرس الثوري الإيراني اللواء محمد باكبور (تسنيم)
1/7/2025-|آخر تحديث: 03:14 PM (توقيت مكة)

تداولت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يظهر القائد العام للحرس الثوري الإيراني، اللواء محمد باكبور، وهو يتحدث باللغة العبرية موجها رسالة تحذيرية إلى الاحتلال من ارتكاب أي خطأ اتجاه بلاده.

وكشفت وحدة التحقق في شبكة الجزيرة، أن الفيديو موّلد بالذكاء الاصطناعي.

اقرأ أيضا

list of 4 itemsend of list

المقطع الحقيقي

أما الفيديو الحقيقي، فيتضمن حديثا لقائد الحرس الثوري وهو يتحدث بالفارسية، لا العبرية.

ونشرت وسائل إعلام إيرانية الفيديو الأصلي بتاريخ 25 يونيو/حزيران الجاري، ومنها وكالة تسنيم.

ووجه قائد الحرس الثوري محمد باكبور في الفيديو الأصلي، رسالة تحذيرية للاحتلال، من مغبة ارتكاب أي خطأ اتجاه بلاده، قائلًا “سوف نرد بكل حزم كما فعلنا خلال الأيام الـ12 الماضية”.

وتولى باكبور قيادة الحرس الثوري بعد اغتيال سلفه حسين سلامي في اليوم الأول من الحرب بين إيران وإسرائيل.

وتبادلت طهران وتل أبيب القصف والضربات الجوية طوال 12 يوما، قبل أن يعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

المصدر: الجزيرة مباشر

إعلان