كيم كارداشيان “تحطم الزجاج وتسرق” أغلى حقيبة في العالم (شاهد)

أحدثت عارضة الأزياء الأمريكية كيم كارداشيان، موجة تفاعل واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن أعادت نشر مقطع فيديو ساخر صمّمه أحد المعجبين باستخدام الذكاء الاصطناعي، يُظهرها وهي “تسرق” حقيبة من طراز “هيرميس بيركين” الأصلي، بيعت مؤخرًا في مزاد “سوذبيز” بسعر 10 ملايين دولار.

ويصوّر الفيديو، الذي نُشر عبر حساب ساخر على إنستغرام، نسخة رقمية من كيم (44 عاما) وهي تحطّم زجاج العرض داخل قاعة المزاد، وتخطف الحقيبة النادرة وتهرب بها بسرعة، في مشهد ساخر يحاكي حمى اقتناء هذه الحقيبة الفاخرة التي عُدَّت رمزا للثروة والمكانة الاجتماعية.

حقيبة بيركين

وتحمل الحقيبة اسم المغنية والممثلة البريطانية جين بيركين، التي تعدّ من أبرز أيقونات الموضة العالمية، وغالبًا ما ارتبطت بمشاهد من مسلسلات شهيرة مثل “Sex and the City”، وقد حاولت الشخصية “سامانثا” الحصول على واحدة منها لتأكيد مكانتها في عالم الموضة.

وأثار الفيديو الساخر ردودا طريفة من متابعي كيم، حيث علّق البعض بعبارات مثل “أنا أصرخ من الضحك”، و”براڤو كيم، كانت الحقيبة لكِ من البداية”، في حين كتب أحدهم مازحًا “زوجة بيزوس تنتظرها في السيارة”.

عرض مثير للجدل

واستُلهم الزي الرقمي الذي ظهرت به كيم في الفيديو، من إطلالتها المثيرة للجدل في عرض دار “Balenciaga” خلال أسبوع الموضة في باريس، حيث تعرضت حينها لسخرية واسعة من الجمهور الذي شبّه طريقتها في المشي بـ”طفلة متعبة” أو “شخص مخمور”.

ورغم أن كيم أصبحت رسميًّا سفيرة لدار”Balenciaga” عام 2023، فإن علاقتها بالعلامة مرت بموجة جدل إثر حملة إعلانية مثيرة للانتقادات نشرتها الدار في العام ذاته، تضمنت صورا اعتبرها الجمهور “غير ملائمة”، وتضمنت إشارات قانونية تتعلق باستغلال الأطفال.

وعلى الرغم من أن كيم لم تشارك مباشرة في الحملة، فإن ارتباطها السابق بالعلامة جعلها في قلب العاصفة، مما دفعها إلى إصدار بيان أعلنت فيه “اشمئزازها” من الحملة، وأكدت أنها “تُعيد تقييم علاقتها” مع “Balenciaga”.