100 مليون مشاهدة في يوم واحد.. ما حقيقة فيديو “الجسر المنهار”؟

خلال 24 ساعة فقط، حصد فيديو مثير يظهر انهيار جسر زجاجي ضخم وسقوط مئات من الأشخاص في واد سحيق، أكثر من 100 مليون مشاهدة على منصات التواصل الاجتماعي، خاصة إكس وإنستغرام.

المقطع أثار ضجة كبيرة بين المستخدمين الذين ظنوا أن كارثة هندسية قد وقعت في إحدى مدن الهند أو الصين.

ويظهر المقطع جسرا زجاجيا على ارتفاع شاهق، حيث يقوم شخص برفع صخرة كبيرة، فتسقط على أرضية الجسر الزجاجية فتحطمها، ويتوالى سقوط بلاطات الجسر ومن عليه من مئات البشر في واد سحيق بين جبلين.

الحقيقة التي اكتشفها خبراء التحقق الرقمي كانت مختلفة تماما، إذ تبين أن فيديو الجسر المنهار الذي غزا الإنترنت خلال ساعات، مضلل ومفبرك كليا وليس إلا مشهدا متقنا تم توليده باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، وليس له رصيد من الحقيقية.

ورغم أن الفيديو جذب ملايين المشاهدات، فإنه يسلط الضوء على الحاجة المتزايدة إلى التحقق والتثبت من المحتوى الرقمي قبل تصديقه أو تداوله.

وتفتح واقعة فيديو الجسر المنهار باب النقاش مجددا حول أخطار المحتوى الرقمي المصنوع بالذكاء الاصطناعي، وضرورة تطوير أدوات تحقق رقمية لرصد التضليل المرئي، خاصة مع صعوبة التمييز بين الحقيقي والمزيف في عصر الإنتاج المرئي الفائق الجودة.

