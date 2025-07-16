إعدامات ميدانية ومظاهرات وتشويش تركي.. حملة تضليل تواكب اشتباكات السويداء (شاهد)

شهدت محافظة السويداء جنوبي سوريا، منذ الأحد الماضي، اشتباكات عنيفة بين فصائل درزية ومسلحين بدو، أسفرت عن مقتل وإصابة المئات.

وكانت الحكومة السورية أعلنت أمس الثلاثاء، بدء دخول قوات من الجيش والشرطة إلى المحافظة لتعزيز الأمن والاستقرار، بعد الاشتباكات التي وصفتها بـ”الدامية”، فيما أكدت وزارة الدفاع في بيان لها، استمرار ملاحقة المجموعات المسلحة في محيطها.

وفي موازاة التصعيد الميداني، شهدت مواقع التواصل الاجتماعي موجة تضليل رقمي واسعة، شملت مقاطع وأخبارا تداولتها حسابات مختلفة، ما زاد الغموض حول حقيقة ما يجري على الأرض.

“إعدامات ميدانية”

تداول ناشطون فيديو يزعم أنه يوثق تنفيذ عناصر من الجيش السوري إعدامات ميدانية بحق شبان دروز في محافظة السويداء.

وراجعت وحدة التحقق في شبكة الجزيرة، هذه اللقطات وتبيّن أن المقطع المتداول قديم ويعود إلى مارس/آذار 2025، ويصور أحداثًا وقعت في الساحل السوري.

كما نشر مستخدمون مقطع فيديو زعموا أنه يوثق تنفيذ الجيش السوري حكم الإعدام بحق مواطن درزي بعد دخوله السويداء.

لكن بعد التحقق، تبين أن المقطع قديم ويعود إلى عام 2015، ويوثق إعدام القيادي “أبو علي خبية”، ولا علاقة له بالأحداث الحالية.

نقل نساء “سبايا” من السويداء

انتشرت عبر حسابات محلية صور ادعى ناشروها أنها توثق نقل قوات حكومية لنساء “سبايا” من محافظة السويداء.

وبعد التحقق، تبين أن الادعاء مضلل، والصور في الأصل تعود لاستقبال عدد من الأهالي القادمين من السويداء في بلدة بصر الحرير بريف درعا الشرقي، حيث تم تأمينهم من قبل قوات الأمن الداخلي.

التحقق

مظاهرات داعمة

كما روّجت عدد من الحسابات مقاطع ادعت أنها لمظاهرات خرجت في مدينة حمص دعمًا للتحركات في السويداء، إلا أن التحقق أظهر أنها تعود إلى إبريل/نيسان الماضي، ولا صلة لها بالاشتباكات الأخيرة.

التحقق

ونُشر مقطع آخر قيل إنه لمظاهرة مسلحة لدروز لبنان دعمًا للفصائل في السويداء، لكن التحقق كشف عن أنه قديم ولا يتعلق بالتطورات الراهنة.

أرتال عسكرية

وفي سياق متصل، انتشرت مشاهد تُظهر تحركات لأرتال عسكرية، زُعم أنها تعزيزات حكومية متجهة نحو السويداء، وبمراجعتها تبين أنها قديمة وتعود لتحركات سابقة غير مرتبطة بما جرى.

الطيران التركي يشوش على الطيران الإسرائيلي

تداول ناشطون مقطع فيديو مقتطع من بث مباشر لقناة العربية، زاعمين أن طائرات تركية وجهت تحذيرات للطيران الإسرائيلي الذي تدخل في أجواء سوريا مؤخرًا خلال الاشتباكات.

الادعاء

#السويداء

الاعلام العبرية يتحدث عن تشويش من الطيران التركي🇹🇷 ضد الطيران الاسر.ا.ىيلي في الجنوب السوري .#سوريا pic.twitter.com/856yiPNe02 — ‏‏‏المركز السوري لإستقصاء الجرائم (@C_S_E_C) July 15, 2025

إلا أن المقطع قديم، ونشرته القناة ذاتها قبل أكثر من شهرين ولا علاقة له بالأحداث الجارية في السويداء

التحقق

إسرائيل تُمهل وتشترط

ومن ضمن ما نُشر من شائعات، أوردت منصة “المرصد السوري لحقوق الإنسان” خبراً مفاده أن إسرائيل أمهلت الحكومة السورية ساعات محدودة لسحب قواتها من المناطق التي سيطرت عليها مؤخرا.

الادعاء

وبعد مراجعة وسائل الإعلام والقنوات الرسمية لوزارة الدفاع الإسرائيلية، اتضح عدم وجود أي تصريح رسمي يؤكد هذه المزاعم.

نتنياهو: لن أدافع عن السويداء

تم تداول مقطع فيديو قيل إنه تصريح لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يقول فيه إنه “لن يدافع عن أهل السويداء.

الادعاء

لكن تبين أن المقطع مفبرك، وأن المشهد الحقيقي يعود إلى قراءة مذيع قناة العربية لخبر متعلق برفض حركة حماس مقترحًا قدمه المبعوث ويتكوف، ولا علاقة له بالسويداء.

التحقق