ماذا جرى لـ”شاروخان”؟ كشف حقيقة إصابة نجم بوليوود أثناء تصوير فيلم “كينغ”

تصدر اسم نجم بوليوود الشهير شاروخان منصات التواصل ومحركات البحث عقب انتشار أنباء عن إصابته خلال تصويره فيلم “كينغ” (King) للمخرج سيدهارث أناند.

وشملت الروايات التي تم تداولها عن شاروخان أن إصابته، وإن كانت غير خطيرة، سوف تؤخر استئناف تصوير مشاهد فيلم “كينغ” (ملك)، المخطط أن يكون في سبتمبر/أيلول القادم، وأن النجم الهندي الشهير سوف يسافر للعلاج في الولايات المتحدة وبعدها قد يقضي فترة نقاهة في بريطانيا.

قصة الإصابة

غير أن مصادر نفت لشبكة “إن دي تي في” (NDTV) الهندية، صحة هذه التقارير.

وذكرت الشبكة الهندية، نقلا عن مصدر موثوق به، أن شاروخان الذي تعرض لإصابات سابقة خلال تصوير أفلامه، يسافر أحيانا إلى الولايات المتحدة لمتابعة الفحص والعلاج، وقد سافر إليها بالفعل في الأسبوع الثاني من يوليو/تموز، ومن المنتظر عودته بنهاية الشهر، ولم يتعرض لإصابات جديدة.

وحتى الآن لم يصدر شاروخان أو فريقه أي بيان رسمي بشأن التكهنات المستمرة حول إصابته أثناء التصوير.

يذكر أنه من المقرر عرض فيلم “كينغ” في دور العرض السينمائي فيما بين أكتوبر/تشرين الأول وديسمبر/كانون الأول 2026. وتشارك في الفيلم سوهانا خان، ابنة شاروخان، حيث تظهر للمرة الأولى في فيلم مع والدها.