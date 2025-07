ترامب “يعتقل” أوباما من داخل البيت الأبيض.. فيديو يفجر عاصفة جدل وهذه قصته (شاهد)

أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جدلا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشره مقطع فيديو يحاكي اعتقال الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما من داخل البيت الأبيض، في ظل مزاعم بشأن تسييس الاستخبارات الوطنية في انتخابات 2016.

ونشر ترامب، الاثنين، مقطع فيديو على منصة “تروث سوشيال” يبدأ بتصريحات وخطابات مقتطعة لعدد من السياسيين الديمقراطيين، بمن فيهم أوباما، وهم يرددون عبارة “لا أحد فوق القانون”.

ويظهر المقطع الذي أعاد ناشطون مشاركته على منصة “إكس” ترامب جالسًا إلى جانب أوباما داخل المكتب البيضاوي، قبل أن يتدخل عناصر من مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) لتقييد أوباما بالأصفاد، ثم يظهر راكعًا على ركبتيه.

كما يظهر أوباما في الفيديو، وهو داخل زنزانة انفرادية مرتديًا زي السجناء، في مشهد أثار موجة من الجدل على المنصات الرقمية.

وراجعت وحدة التحقق في شبكة الجزيرة، مقطع الفيديو الذي حصد مئات الآلاف من المشاهدات على منصات متعددة، وأكّدت أنه مولد باستخدام الذكاء الاصطناعي، إلا أن ترامب لم يكن أول من نشره.

وباستخدام تقنية البحث العكسي، توصلت الجزيرة إلى نسخة سابقة لنفس الفيديو، نشرها حساب داعم لسياسات ترامب على تيك توك، وبتتبع مقاطع الفيديو المنشورة على الحساب، تبيّن أنه عادة ما يروج لفيديوهات تسخر من الديمقراطيين.

ويتزامن انتشار الفيديو مع صدور بيان رسمي من مكتب مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية تولسي غابارد، في 18 يوليو/تموز الجاري، يحمل عنوان: “أدلة جديدة على مؤامرة إدارة أوباما للإطاحة بانتصار الرئيس ترامب في 2016”.

وكانت مديرة الاستخبارات الوطنية، قد زعمت قبل أيام، أنها توصلت إلى “أدلة دامغة” تشير إلى أن إدارة أوباما وأعضاء في مجلس الأمن القومي زوّروا معلومات استخبارية بعد فوز ترامب في الانتخابات، في محاولة لتقويض شرعيته.

