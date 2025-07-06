إشعال النيران عمدا في غابات اللاذقية.. هل فعلها “فلول النظام”؟ (شاهد)

تداولت حسابات محلية وناشطون عبر منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، قيل إن جنديا تركيا صوَّره حديثا من منطقة كسب الحدودية، ويظهر فيه شخص من “فلول النظام السوري البائد” وهو يشعل النار عمدا في غابات اللاذقية.

ولقي الفيديو رواجا واسعا، تحت عنوان “الجيش التركي من منطقة كسب يرصد عنصرا من فلول النظام يشعل النيران في غابات الساحل السوري”.

الجيش التركي يصور احد فلول النظام في كسب وهو يقوم بحرق الغابات pic.twitter.com/QGPNYU94yb — شبكة أخبار سوريا (@SyrNetworkNews) July 5, 2025

حقيقة اللقطات المتداولة

وأجرت وحدة التحقق في شبكة الجزيرة مراجعة وتحليلا للقطات المتداولة، وتبيَّن أن المقطع مضلل، وهو في الأصل منشور بتاريخ 28 يونيو/حزيران الماضي في تركيا، حيث زُعم حينها أيضا أنه يوثق شخصا يشعل النار في إحدى غابات منطقة إزمير.

وبحسب ما أفادت به المديرية العامة للغابات في تركيا، فإن المشهد لا يوثق عملية متعمَّدة لإشعال حريق، بل يُظهر ما تُعرف بـ”النار المضادة”، وهي تقنية علمية تُستخدم لإشعال حريق خاضع للسيطرة بغرض وقف امتداد الحرائق الكبرى، وذلك وفق بيان رسمي صادر عن المديرية.

Sosyal medyada ve çeşitli platformlarda dolaşıma giren, İzmir-Aliağa-Bozköy'deki yangın kontrol çalışmalarına ait bir görüntünün, bir şahsın ormanı kasten yaktığı iddiasıyla servis edildiği tespit edilmiştir. 22-25 Haziran 2025 tarihinde İzmir-Aliağa-Bozköy'de çıkan orman… pic.twitter.com/X3kPzv4fDF — Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (@dmmiletisim) June 28, 2025

يُذكر أن الحرائق لا تزال مستعرة في غابات ريف اللاذقية، وسط صعوبات تواجه فرق الإطفاء السورية، وتدخُّل من الطيران المروحي التركي للمساعدة في عمليات الإخماد.