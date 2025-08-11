بعد جدل واسع.. القصة الكاملة لظهور فنان مصري مع لارا ترامب في نيويورك

أثارت صور الفنان المصري محمد رمضان مع لارا ترامب، زوجة نجل الرئيس الأمريكي، جدلا واسعا على مواقع التواصل، خاصة بعد تداول مزاعم بأن اللقاء جرى داخل منزل عائلة ترامب.

لكن وحدة التحقق في الجزيرة مباشر، كشفت أن الفعالية كانت حفل إطلاق لمنظمة “Make Music Right”، أُقيم في نادٍ فاخر للغولف بولاية نيويورك، وليس في مقر سكني للعائلة.

وشهد الحفل حضور شخصيات إعلامية وفنية، وتراوحت أسعار التذاكر بين ألف و3500 دولار، مع فئة خاصة تشمل التقاط الصور مع لارا ترامب.

We are thrilled to announce @WatchChad as a featured speaker at our upcoming launch gala with @LaraLeaTrump on August 8th in Westchester NY! 🎶 Get your tickets at https://t.co/883p1ARGQt! 🎟️ We are filled with gratitude for@GlobalAscensio2’s generous sponsorship of our event! pic.twitter.com/vdiqq8CQ5s — Make Music Right (@MakeMusicRight) July 22, 2025

ليست دعوة شخصية

ولم يشر الإعلان الرسمي للحدث إلى أي دعوات مجانية، ولا يوجد ما يؤكد أن محمد رمضان تلقى دعوة شخصية من المنظمين أو من أسرة ترامب.

وكان رمضان قد نشر الصور عبر حساباته على فيسبوك وإنستغرام، معربا عن سعادته بما وصفه بـ”دعوة” من لارا ترامب وتقديرها للقارة الإفريقية، دون تفاصيل إضافية.

يشار إلى أن منظمة “Make Music Right” القائمة على الحفل، تهدف إلى دعم حقوق الفنانين وجمع التبرعات لمشروعات موسيقية وخيرية.