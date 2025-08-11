تحقق|الولايات المتحدة

بعد جدل واسع.. القصة الكاملة لظهور فنان مصري مع لارا ترامب في نيويورك

رمضان نشر الصور عبر حساباته، معربا عن سعادته بما قال إنه "دعوة" من لارا ترامب (وسائل التواصل)
سيد توكل
11/8/2025-|آخر تحديث: 02:46 PM (توقيت مكة)

أثارت صور الفنان المصري محمد رمضان مع لارا ترامب، زوجة نجل الرئيس الأمريكي، جدلا واسعا على مواقع التواصل، خاصة بعد تداول مزاعم بأن اللقاء جرى داخل منزل عائلة ترامب.

لكن وحدة التحقق في الجزيرة مباشر، كشفت أن الفعالية كانت حفل إطلاق لمنظمة “Make Music Right”، أُقيم في نادٍ فاخر للغولف بولاية نيويورك، وليس في مقر سكني للعائلة.

وشهد الحفل حضور شخصيات إعلامية وفنية، وتراوحت أسعار التذاكر بين ألف و3500 دولار، مع فئة خاصة تشمل التقاط الصور مع لارا ترامب.

ليست دعوة شخصية

ولم يشر الإعلان الرسمي للحدث إلى أي دعوات مجانية، ولا يوجد ما يؤكد أن محمد رمضان تلقى دعوة شخصية من المنظمين أو من أسرة ترامب.

وكان رمضان قد نشر الصور عبر حساباته على فيسبوك وإنستغرام، معربا عن سعادته بما وصفه بـ”دعوة” من لارا ترامب وتقديرها للقارة الإفريقية، دون تفاصيل إضافية.

يشار إلى أن منظمة “Make Music Right” القائمة على الحفل، تهدف إلى دعم حقوق الفنانين وجمع التبرعات لمشروعات موسيقية وخيرية.

المصدر: الجزيرة مباشر

