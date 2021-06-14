هل هو الأكثر خطورة؟ خبير فيروسات يكشف حقائق مهمة عن المتحور دلتا (فيديو)

أثار المتحور “دلتا” شديد العدوى من فيروس كورونا والذي ظهر أول مرة في الهند، ضجة عالمية كبرى مع تزايد المخاوف من انتشاره، فما الذي يجعل متحور دلتا مقلقًا غلى هذه الدرجة؟

في لقاء مع برنامج (مع الحكيم)، اعتبر الدكتور محمد العوراني أخصائي علم الفيروسات والوبائيات وعضو لجنة مكافحة كوفيد19 في كاليفورنيا، أن انتشار كورونا في الهند بهذا الشكل أمر طبيعي في ظل هذه الجائحة العالمية خاصة وأن الهند لم تنل نصيبها من الانتشار والوفيات في بداية الوباء مثلما حدث مثلًا في الولايات المتحدة وغيرها.

وأكد أن الجائحة لن تنتهي إلا بعد حصول مناعة قطيع عالمية، فعلى سبيل المثال في أمريكا تعود الحياة لطبيعتها، ولكن ذلك بعد أن نالت حظها من الوفيات والإصابات، أما بالنسبة للهند فإنها لم تدخل في الموجات الأولى من المرض فمن الممكن أن نرى لاحقا هذا الانتشار في بعض الأماكن كالدول الأفريقية وغيرها”.

وتأتي هذه التصريحات بالتزامن مع تصاعد القلق من انتشار المتحور دلتا.

وكان وزير الصحة البريطاني مات هانكوك أفاد بأن المتحور “دلتا” يمثل 91% من الإصابات الحالية في بلاده.

كما أصدر أنتوني فاوتشي كبير مستشاري الرئيس الأمريكي تحذيرًا بشأن دلتا، مطالبًا بالعمل على الحد من انتشاره في الولايات المتحدة بعد تفشيه في 60 دولة، في حين تشهد الهند -مصدر دلتا- ارتفاعًا قياسيًا جديدًا في الوفيات تجاوز ستة آلاف في يوم واحد.

أكثر من 2 مليار جرعة لقاح مضاد لفيروس #كورونا حول العالم.. وانتشار المتحور "دلتا" شديد العدوى في 60 دولة!

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لماذا هو مقلق للغاية؟

وتتسابق الدول على طرح لقاحات في إطار الجهود العالمية لاحتواء جائحة كورونا والسماح بعودة الحياة إلى طبيعتها، فإن ظهور المتحورات الجديدة يهدد بإطالة أمد الوباء. فمتحور دلتا Sars-Cov-2، المعروف أيضًا باسم B.1.617.2 ، هو متغير مثير للقلق بسبب وجود عاملين يفرقان المتحور دلتا ويجعلانه الأكثر خطورة حتى الآن:

أولًا، هذا المتحور لديه معدل انتقال أعلى بنسبة 40٪ تقريبًا مقارنة بألفا البريطاني، والذي لديه بالفعل قابلية انتقال أعلى بنسبة 50٪ من السلالة الأصلية للفيروس. ثانيًا، يُعتقد أيضًا أنه يسبب أعراضا أكثر خطورة من ألفا البريطاني، مما يؤدي إلى ارتفاع إضافي في نسب الحالات التي تتطلب دخول المستشفى، ولم يتم ظهور هذه المشكلة الثانية ذات الخطورة المتزايدة مع أي متغير آخر حتى الآن.

أين هو في العالم؟

ليس من السهل الإجابة على هذا السؤال لأن مستوى المراقبة منخفض في العديد من البلدان ولكن استنادًا إلى بيانات GISAID، وهي مؤسسة عالمية لمشاركة وتتبع المعلومات حول الفيروسات، تمتلك المملكة المتحدة أعلى نسبة من متغير دلتا خارج الهند، بنسبة 70٪ من حالاتها، وتظهر الولايات المتحدة حوالي 5٪، وألمانيا عند حوالي 2٪.