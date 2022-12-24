سوق كبيرة وصناعة سهلة وإدمان في لمح البصر، يمكن لهذه العناصر الثلاثة أن تلخّص مسيرة أحد أخطر أنواع المخدرات وأكثرها رواجًا في العالم. إنه مخدّر الشبو.

ما هو الشبو وكيف يُستعمَل؟

يعتبر مخدر الشبو أحد أعضاء عائلة أدوية الأمفيتامين، ويُعرف بأسماء عدة أشهرها الثلج والكريستال ميث، وهو مادة خطيرة جدًّا تسبب الإدمان، وترتبط بمشاكل صحية جسدية وعقلية مزمنة.

مخدر الشبو، واسمه العلمي ميثامفيتامين، منبّه للجهاز العصبي المركزي يتسبب في إطلاق مستويات عالية من الدوبامين (مادة كيميائية في الدماغ مرتبطة بالسعادة).

ويأتي ميثامفيتامين على شكل بلورات صغيرة تشبه الجليد، أو مسحوق أبيض يشبه الكريستال، وله رائحة قوية وطعم مرّ، ويمكن حقنه أو تدخينه أو شمه أو ابتلاعه.

اقرأ أيضا: يُظهر الشاب عجوزا ويسبب بثورا وقد يُتلف الرئة.. أعراض خطيرة لمدمني الشبو (فيديو)

كيف تعرف أن الشخص يتعاطى الشبو؟

ينتج عن مخدر الشبو شعور شديد بالاندفاع، ويمكن أن يجعل الشخص يشعر بالثقة والحيوية، فضلًا عن زيادة الدافع الجنسي، وحكة وخدش في الجسم. ومن تأثيراته سرعة ضربات القلب، وجفاف الفم، والتعرق المفرط، ويمكن أن تستمر تلك التأثيرات مدة تصل إلى 12 ساعة.

قد يكون من الصعب النوم لأيام بعد تناول مخدر الكريستال، وقد يعاني مدمنو الكريستال صعوبة النوم أو الصداع أو جنون العظمة أو الهلوسة، أو يشعرون بالضيق الشديد والحزن.

وقد تتسبب الجرعات العالية المتكررة في نوبات من “الذهان”، تشمل أوهام جنون العظمة والهلوسة والسلوكيات غير العادية أو العدوانية أو العنيفة التي يمكن أن تستمر أيامًا.

ويمكن أن تؤدي الجرعات المفرطة إلى سكتة قلبية أو فقدان الوعي أو الوفاة.

هل الشبو يؤثر في المخ؟

يسبب هذا المخدر اندفاعا سريعا للنشوة في الجسم، وشعورا هائلا بالبهجة واليقظة والتحفيز. سبب هذه النشوة هو إثارة الميثامفيتامين لنواقل كيميائية تثير الجهاز العصبي المركزي.

كما يؤدي إلى تلف الخلايا العصبية، ومن ثم ضعف الذاكرة والتركيز، حتى يصبح الشخص غير قادر على تذكر المعلومات الجديدة أو التركيز على المهام.

وإضافة إلى ذلك فإنه يؤدي إلى صعوبة التعلم، بحيث يصبح تعلم مهارات جديدة أو استيعاب المعلومات صعبًا للغاية، فضلا عن ضعف المهارات الحركية مثل المشي أو الكتابة.

ما هي نهاية متعاطي الشبو؟

يمكن للأشخاص الذين يستخدمون مخدر الشبو بشكل متكرر أن يصابوا بمشاكل جسدية كبيرة، بما في ذلك فقدان الوزن الشديد ومشاكل الأسنان ونزلات البرد وتيبّس العضلات ومشاكل القلب والكلى، وقلة النوم وصعوبة التركيز والاكتئاب، فضلًا عن السكتات الدماغية.

وقد يبدو مدمنو الشبو أكبر سنًّا، وتصبح الأنشطة اليومية أقل متعة، فضلًا عن معاناتهم من تقلبات مزاجية سريعة والإصابة بالاكتئاب والتوتر بسهولة؛ مما يعرّضهم لمشاكل اجتماعية وعملية ومالية.

ويتسبب استنشاق مادة الميثامفيتامين في حدوث نزيف بالأنف ومشاكل الجيوب الأنفية أو تلف الأنف في بعض الحالات، ويزيد تعاطي المخدر بالإبر أخطار الإصابة بالتيتانوس والالتهابات وتلف الوريد والتهابَي الكبد بي وسي (B وC) وفيروس نقص المناعة البشرية (الإيدز).

كيفية العلاج من تعاطي الشبو

هناك العديد من برامج إعادة التأهيل التي تقدم للمدمنين على الشبو، تساعدهم نفسيا واجتماعيا ليتمكنوا من التوقف عن تعاطي المخدر وإعادة بناء حياتهم.

من ذلك العلاج النفسي، الذي يُمكن أن يساعد على علاج أعراض الانسحاب والاضطرابات النفسية التي قد يعاني منها المدمن على الشبو.

وقد تكون هناك حاجة إلى العلاج الطبي لعلاج أمراض القلب أو الأمراض الأخرى الناتجة عن تعاطي الشبو.