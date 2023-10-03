الصحة العالمية توصي بلقاح جديد ضد الملاريا للأطفال

يتسبب مرض الملاريا في وفاة مئات الآلاف كل عام

أوصت منظمة الصحة العالمية باستخدام الأطفال لقاحًا ثانيًا مضادًّا لمرض الملاريا.

وقال رئيس المنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس خلال مؤتمر صحفي في جنيف، الاثنين، إن المنظمة أوصت منذ عامين تقريبًا “بالاستخدام الواسع النطاق لأول لقاح للملاريا في العالم يسمى (آر تي إس إس)”.

وأضاف غيبريسوس “اليوم، يسعدني أن أعلن أن منظمة الصحة العالمية توصي بلقاح ثان يسمى (آر/21 ماتريكس-إم) للوقاية من الملاريا لدى الأطفال المحتمَل إصابتهم بالمرض”.

وذكر أن جامعة أكسفورد البريطانية هي من قامت بتطوير اللقاح، الذي سيُطرَح في دول إفريقية أوائل عام 2024، وسيتوافر في منتصف العام نفسه بدول أخرى.

وأضاف المسؤول الدولي أن الجرعات ستتكلف ما بين دولارين وأربعة دولارات.

وأوضح أن المنظمة تُراجع اللقاح الآن “من أجل الإجازة الأولية، وهو ختم موافقة منظمة الصحة العالمية، مما يُمكّن التحالف العالمي للقاحات والتحصين (جافي) ويونيسف من شراء اللقاح من الشركات المصنعة”.

Today is a great day for health, a great day for science, and a great day for vaccines:@WHO is recommending a second vaccine to prevent #malaria in children at risk of the disease, called R21/Matrix-M. Demand for the RTS,S vaccine far exceeds supply, so the R21 vaccine is a… pic.twitter.com/1trR6fmYMc — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) October 2, 2023

ويُنتج معهد الهند للأمصال لقاح “آر/21 ماتريكس-إم” بكميات كبيرة، ويستخدم مادة “ماتريكس إم” المساعدة من شركة نوفافاكس.

وتلقى أكثر من 1.7 مليون طفل، في ثلاث دول إفريقية هي غانا وكينيا وملاوي، جرعة واحدة على الأقل من اللقاح منذ عام 2019.

وأدَّت حملات التلقيح في هذه البلدان الثلاثة إلى انخفاض كبير في أشكال الملاريا الخطيرة والمميتة، وتراجع معدل وفيات الأطفال. ومن شأن هذا اللقاح، عند استخدامه على نطاق واسع، إنقاذ عشرات الآلاف من الأرواح كل عام، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية.

وفي 2021، أصبح لقاح “آر تي إس إس”، الذي تنتجه شركة الأدوية البريطانية العملاقة “جي إس كيه”، أول لقاح توصي به منظمة الصحة العالمية للوقاية من الملاريا لدى الأطفال في المناطق التي تشهد انتقالًا متوسطًا إلى مرتفع للمرض.

وتسببت الملاريا، التي يسببها طفيل ينتقل عن طريق البعوض، في وفاة 619 ألف شخص بالعالم في 2021، وفقًا لأحدث أرقام منظمة الصحة العالمية. ويتم تسجيل معظم الإصابات والوفيات في إفريقيا.

من جهة أخرى، قال غيبريسوس إن منظمة الصحة العالمية أوصت أيضًا باستخدام لقاح “كيودينغا” ضد حمّى الضنك للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ست سنوات و16 سنة، الذي طورته شركة “تاكيدا” للعقاقير.

وتنتشر حمّى الضنك في المناخين الاستوائي وشبه الاستوائي، وهي عدوى فيروسية تنتقل من البعوض أيضًا إلى البشر.