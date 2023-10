الصحة العالمية توصي بلقاح جديد ضد الملاريا للأطفال

أوصت منظمة الصحة العالمية باستخدام الأطفال لقاحًا ثانيًا مضادًّا لمرض الملاريا.

وقال رئيس المنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس خلال مؤتمر صحفي في جنيف، الاثنين، إن المنظمة أوصت منذ عامين تقريبًا “بالاستخدام الواسع النطاق لأول لقاح للملاريا في العالم يسمى (آر تي إس إس)”.

وأضاف غيبريسوس “اليوم، يسعدني أن أعلن أن منظمة الصحة العالمية توصي بلقاح ثان يسمى (آر/21 ماتريكس-إم) للوقاية من الملاريا لدى الأطفال المحتمَل إصابتهم بالمرض”.

وذكر أن جامعة أكسفورد البريطانية هي من قامت بتطوير اللقاح، الذي سيُطرَح في دول إفريقية أوائل عام 2024، وسيتوافر في منتصف العام نفسه بدول أخرى.

وأضاف المسؤول الدولي أن الجرعات ستتكلف ما بين دولارين وأربعة دولارات.

وأوضح أن المنظمة تُراجع اللقاح الآن “من أجل الإجازة الأولية، وهو ختم موافقة منظمة الصحة العالمية، مما يُمكّن التحالف العالمي للقاحات والتحصين (جافي) ويونيسف من شراء اللقاح من الشركات المصنعة”.

Today is a great day for health, a great day for science, and a great day for vaccines:@WHO is recommending a second vaccine to prevent #malaria in children at risk of the disease, called R21/Matrix-M.

Demand for the RTS,S vaccine far exceeds supply, so the R21 vaccine is a… pic.twitter.com/1trR6fmYMc

— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) October 2, 2023