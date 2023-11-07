نتنياهو: ندرس “فترات توقف تكتيكية صغيرة” في القتال وسنتحمل مسؤولية الأمن بغزة بعد الحرب

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل ستدرس “فترات توقف تكتيكية صغيرة” في الحرب على غزة لتسهيل دخول المساعدات الإنسانية أو السماح بخروج الأسرى الذين تحتجزهم حركة حماس، لكنه أكد مجددًا رفض وقف إطلاق النار “دون إطلاق سراح جميع” الأسرى في القطاع.

جاء ذلك في مقابلة مع شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية، الاثنين، سُئل خلالها عمن يجب أن يحكم غزة بعد انتهاء الحرب.

ورد نتنياهو “اعتقد أن إسرائيل ستتحمل لفترة غير محددة المسؤولية الأمنية الشاملة لأننا رأينا ما يحدث عندما لا نتحمل تلك المسؤولية الأمنية”.

ومنذ 31 يوما، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي “حربا مدمرة” على غزة، استشهد فيها 10 آلاف و22 فلسطينيا، منهم 4104 أطفال و2641 امرأة، وأصيب أكثر من 25 ألفا آخرين، واستشهد 160 فلسطينيا واعتقل 2150 في الضفة الغربية، بحسب مصادر فلسطينية رسمية.