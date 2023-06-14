استئصال أكبر وأثقل حصوة كلوية بالعالم في سريلانكا (فيديو)

أعلن الجيش السريلانكي، اليوم الأربعاء، أن أطباء تابعين له نجحوا في إزالة أكبر وأثقل حصوة كلوية في العالم من جسم جندي متقاعد.

وذكر الجيش في بيان أن وزن الحصوة بلغ 801 غرام أي أكثر من خمسة أضعاف وزن كلية متوسطة الحجم لذكر.

وأضاف أن طول الحصوة 13.37 سنتيمترًا، في حين أن متوسط طول الكلية لا يتعدى من 10 إلى 12 سنتيمترًا.

وأوضح الجيش أن ضابط الصف السابق، 62 عامًا خضع للجراحة في الأول من يونيو/حزيران الجاري في مستشفى كولومبو العسكري.

وجاء إعلان السلطات بعد اعتراف موسوعة “غينيس” للأرقام القياسية بهذا الرقم القياسي.

وسجّل الرقم القياسي السابق لحصوة كلوية والبالغ 620 غرامًا في باكستان عام 2008، وفقًا لموسوعة “غينيس”.

وقال الجراح العسكري ك. سوذارشان “الأهم بالنسبة لنا هو أن تعمل الكلية بشكل طبيعي رغم هذه الحصاة”.

وأوضح الجندي المتقاعد لقناة تلفزيونية محلية أنه كان يعاني آلامًا في البطن منذ عام 2020، وأن الأدوية التي وصفت لم يكن لها أي تأثير.

وتتكون حصوات الكلى من الأملاح المعدنية التي تتراكم في الكِلية، وهي العضو الذي يقوم بتنظيف الدم.