زيادة جرعة الدواء أو إنقاصها يؤدي لنتائج وخيمة على الجسم (فيديو)

قال الدكتور يحيى غنيم استشاري الجراحة العامة والأورام، إن تقليل جرعات الدواء التي يصفها الطبيب للمريض قبل الأوان المحدد يؤدي إلى أضرار صحية.

وأفاد الاستشاري لبرنامج (مع الحكيم) على الجزيرة مباشر، بأن تناول جرعة أقل من الدواء، أو تناول جرعة وإهمال أخرى قد يزيد المرض ويقوي البكتيريا المسببة له داخل الجسم.

وأوضح الدكتور أن ذلك يسمى طبيًّا “الجرعة أو التركيز الأدنى لتثبيط المرض”، وقال إنه إذا كانت الجرعة الموصى بها تصل بعد ساعة إلى تركيز 100% في الدم، فإنها بعد 12 ساعة تصل إلى 20%، وحينها يجب تناول الجرعة التالية.

ومضى استشاري الأورام إلى أنه في حال عدم تناول الجرعة في وقتها تبدأ البكتيريا الاستفراد بخلايا المناعة وتكوّن مناعة مضادة لمكونات الدواء، بل وتكوّن أنزيمات تحلل المضاد الحيوي الذي تناوله المريض، وعند تقليل الجرعات تصبح البكتيريا تتغذى على المضاد الحيوي.

وفي المقابل، ذهب الدكتور في (مع الحكيم) إلى أن إسراف بعض الأطباء في وصف الدواء قد يدمر جهاز المناعة، إذ إن تناول عدد كبير من الأدوية في وقت واحد يجعل الجهاز المناعي لا يقوم بدوره.

ونصح استشاري الأورام الأطباء بعدم الانسياق وراء المريض بوصف عدد كبير من الأدوية التي قد لا يستفيد منها الجسم إذا أخذت معًا، بل قد تسبب له ضررًا.

وعن الأسباب الرئيسية لارتفاع تكاليف الدواء في الوقت الحالي، استند الدكتور غنيم إلى إحصائية تفيد بأن شركات السلاح هي الأكثر ربحًا في العالم، وتليها مباشرة شركات صناعة الدواء، ثم يأتي بعدها تصنيع المخدرات.

وأفاد استشاري الأورام بأن ربح شركات الدواء في كل دواء تبيعه لا يقل عن 900% و1000%، أي 10 أضعاف قيمة تصنيعه، وقد بلغ رقم أرباح لقاحات كورونا 90 مليار دولار خلال عام ونصف، إذ حصدت شركة فايزر 35 مليار دولار.

وذهب الدكتور غنيم إلى أن “إنفاق شركات الأدوية على الأبحاث ليس مبررا يجعلها ترفع أسعار الأدوية إلى هذا الحدّ، إذ تحصل شركات كثيرة على أبحاث جاهزة من أخرى سبقتها”.