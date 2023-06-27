9 توصيات حددها العلماء.. كيف تتجنب الإصابة بالسكتة الدماغية؟ (فيديو)

هنالك اعتقاد سائد بأن السكتة الدماغية لا يمكن النجاة منها، ولكن المفاجأة أنه يمكن تجنب 91% من الإصابات بالسكتة الدماغية.

وأكدت الأبحاث أنه من بين 10 أشخاص مصابين بالسكتة الدماغية هنالك 9 أشخاص يمكن إنقاذهم، وذلك وفق 9 توصيات مهمة حددها الباحثون في دراساتهم.

والتوصيات التسع هي: خفض ضغط الدم المرتفع، وممارسة الرياضة، وتناول الطعام الصحي، وتجنب الإصابة بالسمنة، وتجنب الإصابة بالسكري، وخفض نسبة الكوليسترول في الدم، وتجنب شرب الخمر والامتناع عن التدخين، بالإضافة إلى تقليل الإجهاد.

ووجد الباحثون أن ارتفاع ضغط الدم هو العامل الأكثر خطورة في الإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة 47.9%، يليه الخمول البدني بنسبة 23.3%، ثم سوء التغذية بنسبة 18.6%، والتدخين بنسبة 12.4%، والخمر بنسبة 5.8%.

فصيلة الدم

وفي وقت سابق، اكتشف فريق بحثي في كلية الطب بجامعة ميريلاند الأمريكية، العلاقة بين فصيلة الدم واحتمالية الإصابة بالسكتات الدماغية المبكرة.

ووجدت دراسة نشرت في مجلة (نورولوجي) العلمية أن الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بسكتة دماغية مبكرة، كانوا في الغالب من فصيلة الدم (إيه-A) مقارنة بأنواع الدم الأخرى مثل (إيه بي-AB) و(بي-B) و(أو-O).

وأوضح الباحث الرئيس المشارك في الدراسة ستيفن ج. كيتنر أن عدد الأشخاص الذين يعانون من السكتات الدماغية المبكرة آخذ في الازدياد، ما يتسبب في زيادة أعداد الوفيات بهذه الأزمة، مشيرًا إلى أن الناجين يواجهون “عقودًا من الإعاقة”.

ووفقًا للمجلة العلمية، اعتمدت الدراسة على إجراء تحليل مرتبط بعلم الوراثة والسكتة الدماغية شمل 17 ألف مريض بالسكتة الدماغية، وما يقرب من 600 ألف من الأصحاء الذين لم يتعرضوا إلى سكتة دماغية.