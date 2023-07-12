التشخيص الخاطئ لطفل التوحّد.. ماذا يترتب عليه؟ وما دور الأبوين في العلاج؟ (فيديو)

ربما يسمع معظم الآباء عن أعراض التوحد، ويختلط عليهم الأمر أو يتخوفون حين يلاحظون سلوكًا غريبًا على أطفالهم يحسبونه مرحليًّا، ولكن ما الذي يترتب على التشخيص الخاطئ لطفل التوحد؟

في هذا الصدد، يقول الدكتور أحمد عنتر -استشاري في التوحد ومحلل سلوك تطبيقي- لبرنامج (مع الحكيم) على الجزيرة مباشر، إن هناك إشكاليتين، الأولى تتمثل في خطأ مع بداية التشخيص، وهو الإخطار بأهداف غير الأهداف الصحيحة والمرجوّة.

والثانية تتمثل في عدم تركيز الأبوين على النتيجة التي ينشدونها من وراء تلك الأهداف، مؤكدًا ضرورة أن يكون للأب والأم دور في وضع البرنامج العلاجي للطفل.

وشدد على أهمية تعلُّم المهارات المختلفة بالنسبة لطفل التوحد، مشيرًا إلى أساليب تعلُّم كثيرة سواء بالكلام أو الصورة أو التكنولوجيا أو طرق التواصل البديلة الأخرى بحسب كل طفل.

واضطرابات طيف التوحد (ASD) -وتُعرف اختصارًا بالتوحد- هي حالة عصبية مدى الحياة تظهر في مرحلة الطفولة المبكرة، بغض النظر عن الجنس أو العرق أو الوضع الاجتماعي والاقتصادي. وهي أيضًا مجموعة من الاعتلالات المتنوعة التي تتصف ببعض الصعوبات في التفاعل الاجتماعي والتواصل، ولها سمات أخرى تتمثل في أنماط من الأنشطة والسلوكيات مثل صعوبة الانتقال من نشاط إلى آخر والاستغراق في التفاصيل، وردود الفعل غير الاعتيادية على الأحاسيس، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية.

وتتباين قدرات المصابين بالتوحد واحتياجاتهم، ويمكن أن تتطور مع مرور الوقت. فقد يتمكن بعض المصابين بالتوحد من التمتع بحياة مستقلة، غير أن بعضهم الآخر يعاني إعاقات وخيمة ويحتاج إلى الرعاية والدعم مدى الحياة. ويشار إلى أن نحو واحد من كل 100 طفل، يعاني التوحد.