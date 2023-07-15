كيف يمكننا التغلب على الرغبة في تناول الأطعمة ذات السعرات الحرارية العالية؟ (فيديو)

تحدّث الدكتور رضا الشيخ المختص في التغذية العلاجية عن كيفية التغلب على الرغبة في تناول الأطعمة ذات السعرات الحرارية العالية.

وأوضح لبرنامج (مع الحكيم) على الجزيرة مباشر ضرورة وجود بديل بالطعم ذاته لكن بسعرات أقل، مشيرًا إلى أن ذلك قد يجعل الشخص الذي يرغب في فقدان الوزن يأكل بشكل طبيعي وصحي من دون حرمان نفسه مما يشتهي.

وطرح مثالًا بحلوى القطايف التي عادة ما تؤكل في شهر رمضان، موضحًا أن القطعة الواحدة منها قد تتراوح سعراتها الحرارية بين 300 و500 سُعر، حسب مكوناتها.

ونصح الشيخ بتناول القطايف غير مقلية (المشوية)، مع تغيير حشوتها وإعدادها بطريقة صحية.

كما أشار إلى أهمية إعداد واستهلاك المُحلّيات ذات السعرات الحرارية المنخفضة، وقال إن البدائل تجعل الأكل صحيًّا من دون تغيير كبير في الطعم، لافتًا إلى أن هذه الخطوات قد تقلل 70% من السعرات الحرارية.

وأوصى الراغبين في إنقاص الوزن باستحداث بدائل بشكل مستمر لبلوغ هدفهم من دون الشعور بالحرمان الذي قد يصيب بالإحباط، ويجعل متبع الحمية يعدل عنها.