متى يمكن أن يقود السهر إلى الموت المبكر؟ دراسة حديثة تكشف التفاصيل (فيديو)

كشفت دراسة علمية حديثة أن السهر المتواصل غالبًا ما يؤدي إلى الموت المبكر، وأضافت الدراسة أن الأشخاص الذين يدمنون السهر ويتعاطون شرب السجائر والكحوليات غالبًا ما يواجهون خطر الموت المبكر مقارنة مع الأشخاص الذين ينامون مبكرًا ويستيقظون مع بداية يوم جديد.

وأوضحت الدراسة الحديثة أن المعادلة العلمية الجديدة تتحدد في أن إدمان السهر المَقرُون بشرب السجائر والخمور يزيد من معدل الموت مقارنة بالأشخاص الذين يعيشون تبعًا لساعاتهم البيولوجية ولا يتعاطون المسكرات والسجائر.

وأوصى الباحثون المشرفون على الدراسة بالتعرض لضوء الصباح الباكر، والمحافظة على انتظام أوقات النوم، واتباع أسلوب حياة صحي، والقيام بالمهام اليومية في وقت مبكر من النهار، للمساعدة في إعادة ضبط الإيقاعات البيولوجية لحياتهم.

وكانت الدراسات السابقة قد أوضحت أن هناك علاقات سببية مباشرة بين الموت المبكر وإدمان السهر، لكنها لم تأخذ في الحسبان عاملي شرب السجائر والكحوليات.

وأضافت إحدى الدراسات التي أجرتها جامعتان إحداهما بريطانية والأخرى أمريكية، أن الذين يسهرون حتى وقت متأخر من الليل معرضون للموت المبكر، وللإصابة ببعض الأمراض والاضطرابات النفسية والعصبية.

وخلال مدة الدراسة التي امتدت 6 سنوات ونصف السنة، وجد الباحثون أن الذين يعتادون السهر عرضة للموت أكثر بنسبة 10%، مقارنة بالذين يفضلون النوم المبكر والاستيقاظ المبكر.

وخلصت دراسة حديثة أخرى أجرتها مؤسسة (Frontiers in Network Physiology) إلى أنه عندما يبقى الإنسان مستيقظًا حتى وقت متأخر، تحدث تغيرات بالفسيولوجية العصبية في الدماغ قد تؤدي إلى نتائج سلبية وسلوكيات مدمرة.

وتشير الدلائل إلى أن العقل البشري يعمل بشكل مختلف إذا كان مستيقظًا في الليل، حيث تميل المشاعر السلبية إلى جذب الانتباه أكثر من الإيجابية، وتصبح الأفكار الخطرة أكثر جاذبية وتختفي الموانع.

ووفقًا لطبيبة الأعصاب بجامعة هارفارد إليزابيث كليرمان “هناك ملايين من الناس يبقون مستيقظين بعد منتصف الليل، وهناك دليل على أن أدمغتهم لا تعمل بشكل جيد كما تفعل أثناء النهار”.