“منجم من الفوائد”.. طبيبة تعدّد الآثار الصحية الإيجابية للرضاعة الطبيعية (فيديو)
قالت الدكتورة شيماء المزوغي المختصّة في التوليد وأمراض النساء إن الرضاعة الطبيعية تعزز المناعة لدى الأم وطفلها، من أمراض السكري والقلب وارتفاع ضغط الدم وغيرها.
وأضافت المزوغي في مقابلة مع برنامج (مع الحكيم) عبر الجزيرة مباشر “الرضاعة الطبيعية عبارة عن منجم من الفوائد الصحية، وأنا متأكدة من أن أيّ أمّ حريصة على صحتها وصحة أبنائها لن تفرط في هذا الأمر بأيّ حال من الأحوال”.
منجم فوائد للأم من الرضاعة الطبيعية.. مناعة للسكري والضغط وأمراض القلب!#مع_الحكيم #الجزيرة_مباشر #طب #صحة#medical#doctor#Health#Healthcare pic.twitter.com/AjODW4CckE
— مع الحكيم (@m3alhakim) July 22, 2023
وأكدت المزوغي أن هناك عناصر مهمة يحتوي عليها لبن الأم تعزز ذكاء الطفل ونموّ الجهاز العصبي لديه، لما يحويه من أحماض دهنية مشبعة، مما يساعد على نموّ الطفل بشكل سليم وزيادة قدرته على التعلم.
فوائد مهمة في حليب الأم لا تعوض#مع_الحكيم #الجزيرة_مباشر #طب #صحة#medical#doctor#Health#Healthcare pic.twitter.com/GK32C6aIOe
— مع الحكيم (@m3alhakim) July 21, 2023
وحذّرت في السياق ذاته من حرمان الطفل من الرضاعة الطبيعية، مشيرة إلى أن ذلك يؤثر بشكل سلبي في تكوين الجهاز العصبي لدى الطفل.
وأوضحت أن “هناك هرمونات يتم إفرازها وقت الرضاعة عند الأم وعند الجنين، تسهم بشكل كبير في التخفيف من إفراز هرمونات التوتر العصبي والضغط النفسي، وفي المقابل يتم إفراز هرمون الأوكسيتوسين المعروف بهرمون السعادة”.
نمو الجهاز العصبي للطفل يتأثر بشكل خطير بالرضاعة #مع_الحكيم #الجزيرة_مباشر #طب #صحة#medical#doctor#Health#Healthcare pic.twitter.com/37WVMmcVmk
— مع الحكيم (@m3alhakim) July 21, 2023
ومع ذلك تجدر الإشارة إلى أن الرضاعة الطبيعية لا تشكّل بديلًا للطفل عن الحصول على تطعيماته وفق الإرشادات الطبية، وهي ليست كافية لحمايته من الأمراض التي تتطلب التطعيم مثل الحصبة وشلل الأطفال، ولذا يوصي الخبراء بمراجعة الطبيب والحرص على تلقي الطفل لتطعيماته كاملة.