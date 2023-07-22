“منجم من الفوائد”.. طبيبة تعدّد الآثار الصحية الإيجابية للرضاعة الطبيعية (فيديو)

قالت الدكتورة شيماء المزوغي المختصّة في التوليد وأمراض النساء إن الرضاعة الطبيعية تعزز المناعة لدى الأم وطفلها، من أمراض السكري والقلب وارتفاع ضغط الدم وغيرها.

وأضافت المزوغي في مقابلة مع برنامج (مع الحكيم) عبر الجزيرة مباشر “الرضاعة الطبيعية عبارة عن منجم من الفوائد الصحية، وأنا متأكدة من أن أيّ أمّ حريصة على صحتها وصحة أبنائها لن تفرط في هذا الأمر بأيّ حال من الأحوال”.

وأكدت المزوغي أن هناك عناصر مهمة يحتوي عليها لبن الأم تعزز ذكاء الطفل ونموّ الجهاز العصبي لديه، لما يحويه من أحماض دهنية مشبعة، مما يساعد على نموّ الطفل بشكل سليم وزيادة قدرته على التعلم.

وحذّرت في السياق ذاته من حرمان الطفل من الرضاعة الطبيعية، مشيرة إلى أن ذلك يؤثر بشكل سلبي في تكوين الجهاز العصبي لدى الطفل.

وأوضحت أن “هناك هرمونات يتم إفرازها وقت الرضاعة عند الأم وعند الجنين، تسهم بشكل كبير في التخفيف من إفراز هرمونات التوتر العصبي والضغط النفسي، وفي المقابل يتم إفراز هرمون الأوكسيتوسين المعروف بهرمون السعادة”.

ومع ذلك تجدر الإشارة إلى أن الرضاعة الطبيعية لا تشكّل بديلًا للطفل عن الحصول على تطعيماته وفق الإرشادات الطبية، وهي ليست كافية لحمايته من الأمراض التي تتطلب التطعيم مثل الحصبة وشلل الأطفال، ولذا يوصي الخبراء بمراجعة الطبيب والحرص على تلقي الطفل لتطعيماته كاملة.