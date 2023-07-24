تحقيق: غوغل يضلل 40% من الأمريكيين بمعلومات طبية مغلوطة وهذه أخطرها (فيديو)

كشف تحقيق استقصائي حديث، أن محرك البحث العالمي غوغل ينقل وينشر الكثير من المعلومات والمفاهيم الطبية المغلوطة عن الصحة، وأن من الخطير أن يستبدله بعض الناس بالأطباء.

ومن بين المفاهيم المغلوطة المنتشرة على غوغل مثلًا أن زيت السمك والثوم والعسل مواد كافية لشفاء بعض الأمراض من دون الحاجة إلى زيارة الطبيب.

خطر لجوء المرضى إلى غوغل، تناوله تحقيق استقصائي أمريكي ذكرته مؤسسة “وان بول”، ووجد أنه في الولايات المتحدة فقط، فإن هناك معلومات على محرك البحث غوغل تضلل 40% من الأمريكيين الذين يفضّلون اللجوء إلى غوغل عن مراجعة الطبيب.

واستطلع الاستقصاء أكثر من ألفي أمريكي ممن تجاوزوا 40 سنة، وكشف أن النساء أكثر ثقة في الأطباء من الرجال بـ66% مقابل 54% للرجال.

ووجدت مؤسسة “وان بول” أيضًا فجوات معرفية عدة وعدم دراية لدى الكثير من مستخدمي غوغل بشأن الأعراض المتعلقة بأمراض مهمة مثل النوبات القلبية.

وخلُص التحقيق إلى توصية المرضى بمراجعة الأطباء، بدلًا من اللجوء إلى غوغل؛ وذلك لتجنب مغالطات صحية قد تزيد الخطر على صحة المريض.

ويشتكي بعض الأطباء من المرضى الذين يشككون في تشخيصهم الطبي، لأنهم يقارنون بينه وبين المعلومات التي عثروا عليها في الإنترنت، وهو ما يدفع إلى علاقة غير جيدة بين الطبيب والمريض.

وبحسب تقرير سابق لشبكة (بي بي سي) البريطانية، فإن الأمريكيين ليسوا هم وحدهم الذين يعتمدون على محركات البحث لتشخيص أمراضهم، حيث إن هذا السلوك أصبح منتشرًا في مختلف أنحاء العالم.

والأمر يتمثل أساسًا في استشارة مواقع متنوعة لفهم الأعراض التي يعانون منها، ومدى ارتباطها بمرض معين أو حالة صحية، ومحاولة التوصل إلى تشخيص ذاتي، والحصول على حلول علاجية دون اللجوء إلى أصحاب الاختصاص.

لذلك يحذر الأطباء والمؤسسات الصحية من هذه الطريقة، موضحين أن غالبية هذه المواقع لا يوثق بها؛ لذلك يُفضل الذهاب إلى الطبيب لتشخيص الحالة.