بشرى لمرضى السكري.. الكشف عن علاج جديد يمهد للاستغناء عن حقن الإنسولين

وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على استخدام أول علاج خلوي لمرضى السكري من النوع الأول، وهو ما قد يُعَد خطوة واعدة على طريق الاستغناء تمامًا عن حقن الإنسولين.

العلاج الجديد الذي يطلَق عليه “لانتيدرا” (Lantidra) هو عبارة عن زرع خلايا بيتا من بنكرياس شخص متوفى لا يعاني السكري، ثم حقنها بعد معالجتها مخبريًّا في وريد باب الكبد لشخص مريض بالسكري من النوع الأول، لتتشكل بعدها خلايا قادرة على إفراز الإنسولين.

وتمت الموافقة على هذا الدواء فقط لمرضى السكري الحاد من البالغين الذين لا يستطيعون الوصول إلى متوسط ​​مستويات الغلوكوز في الدم بسبب حدوث حالات متكررة من انخفاض سكر الدم الحاد.

ويتم إعطاء علاج لانتيدرا بحقن جرعة واحدة في وريد باب الكبد، وقد يحتاج المريض إلى حقن جرعة إضافية وفقًا لاستجابته للجرعة الأولى.

وحصل هذا العلاج على الموافقة بعد تقييم سلامته وفعاليته في دراستين خضع لهما نحو 30 مشاركًا، وكانت النتائج مبهرة إذ لم يحتج 21 مشاركًا إلى حقن الإنسولين لمدة عام، ولم يحتج 11 مشاركًا إلى الإنسولين لمدة تتراوح من سنة إلى خمس سنوات، بينما لم يحتج 10 مشاركين إلى الإنسولين لمدة تزيد على خمس سنوات.

FDA Approves First Cellular Therapy to Treat Patients with Type 1 Diabeteshttps://t.co/x6ps2BDIZE — Hilal Lashuel-هلال الأشول (Private Account) (@Hlashuel) July 3, 2023

اختراق علمي غير مسبوق

وفي تصريحات لموقع الجزيرة مباشر عن أهمية هذا الإنجاز العلمي، أكد الدكتور محمد الريشي استشاري الغدد الصماء والسكري وعضو هيئة التدريس بكلية الطب جامعة قطر، أن تجارب سابقة أُجريت على العلاج الخلوي بهذه الطريقة خاصة في بريطانيا ولكن المرضى لم يتمكنوا من الاستغناء عن الإنسولين، في حين حقق علاج لانتيدرا الخلوي اختراقًا علميًّا غير مسبوق بنجاحه في الاستغناء عن الإنسولين لمدة تزيد على خمس سنوات.

وشدّد الريشي على أن هذا العلاج مصرَّح به لفئة محدَّدة، هم مرضى السكري من النوع الأول من فئة (brittle diabetes) أو داء “السكري الهش”، وهم الذين يعانون نوبات متكررة من هبوط السكر الحاد، وتفقد أجسامهم القدرة على التعرف إلى علامات انخفاض السكري، مما يعرّضهم لنوبات متكررة من الغيبوبة وفقدان الوعي.

ورغم أنه لم يُصرَّح باستخدام هذا الدواء لبقية الفئات من مرضى السكري من النوع الأول أو الثاني، فإنه من المتوقع إجراء مزيد من التجارب على الفئات الأخرى خلال وقت قريب.

وعن الآثار الجانبية لاستخدام علاج لانتيدرا، أوضح الريشي أن التجارب سجلت مضاعفات تشمل الغثيان والإجهاد، فضلًا عن بعض آلام البطن وفقر الدم.

كم سعره؟

أما عن التكلفة، فقد ذكر موقع (Prime therapeutic) أن تكلفة العلاج الخلوي “لانتيدرا” قد تبلغ نحو 300 ألف دولار في مراحله الأولية، نظرًا لأنه مخصَّص لفئة محدودة من المرضى، ولتغطية مزيد من الإنفاق البحثي.