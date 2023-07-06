يشبع البطون وينسف الدهون.. تعرف إلى أبرز فوائد الفلفل الأحمر الحار (فيديو)

يعد الفلفل الحار من أهم الخضراوات التي يجب أن تتوافر على مائدة الطعام لما له من فوائد تؤثر بشكل كبير في صحة الإنسان.

وبحسب تقارير نقل عنها برنامج “مع الحكيم” على قناة الجزيرة مباشر فإن الفلفل الحار يحتوي على عناصر غذائية مفيدة لصحة الإنسان أهمها الكابسيسين، وهو من أفضل أسلحة الدفاع ضد الأمراض المرتبطة بنمط الحياة.

كما يساعد على تحسين الهضم، ويزيد من عصارة المعدة التي تحسن وظائف الجهاز الهضمي وقدرته على تقليل تهيج الأمعاء.

ويعزز الفلفل الحار من صحة القلب، إذ يعمل الكابسيسين الموجود على حماية الجسم من الالتهابات ويحافظ على صحة الأوعية الدموية، ويخفض مستويات الدم المرتفع. ويزيد أيضًا من حرق الدهون وفقدان الوزن ويكبح الشهية ويزيد من معدلات الأيض.

زيادة الحرق وفقدان الوزن.. تعرف على أبرز فوائد الفلفل الأحمر الحار pic.twitter.com/XqyBmpLVtI — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) July 6, 2023

كما يساعد الفلفل الحار على التخلص من الاحتقان الناجم عن البرد والحساسية، وأخيرًا يساعد على تسكين آلام المفاصل وتهدئتها.

بالمقابل، فإن تناول الكثير من الكابسيسين يمكن أن يسبب الغثيان والقيء وآلامًا في البطن والإسهال.

تم استخدام الفلفل بأنواعه عنصرًا في التوابل، واستهلكه البشر لأكثر من 6 آلاف عام، ويمكن أن تمثل كميات الكابسيسين ما يصل إلى 1% من كتلة الفلفل الحار، كما يمثل الكابسيسين مع الملح أكثر البهارات استهلاكًا من قبل البشر.