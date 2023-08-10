إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية تقر علاجا جديدا لسرطان الدم

قالت شركة (جونسون اند جونسون)، اليوم الخميس، إن إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية أقرت علاجها الذي يعتمد على الأجسام المضادة للمرضى المصابين بنوع سرطان دم يستعصي على العلاج.

وينتمي (تالكيتاماب-تي.جي.في.إس)، الذي سيُباع باسم (تالفي)، لفئة الأجسام المضادة ثنائية الارتباط، فهو مصمم لجمع خلية سرطانية مع خلية مناعية ليتسنى للجهاز المناعي القضاء على السرطان.

وأوضحت الشركة أن الموافقة صدرت بإعطاء تالفي للمرضى حقنا تحت الجلد مرة أسبوعيا أو كل أسبوعين.

وسرطان الدم أو اللوكيميا هو نوع من سرطان خلايا الدم والأنسجة التي تنتج خلايا الدم مثل نخاع العظم.

ويصيب سرطان الدم النخاعي الحاد حوالي 21 ألف شخص سنوياً في الولايات المتحدة الأمريكية.

وكانت إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية قد رخصت العام الماضي علاجاً جديداً لسرطان الدم يعتمد على الخلايا، من إنتاج “جونسون اند جونسون” أيضا، ليصبح وفق تقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنال أول علاج من هذا النوع تتم الموافقة عليه في الولايات المتحدة الأمريكية.

ووافقت هيئة الغذاء والدواء الأمريكية FDA على ترخيص استخدام عقار يدعى Carvykti لعلاج «المايلوما المتعددة أو الورم النقوي المتعدد»، لدى البالغين الذين تفاقمت حالتهم الصحية بالرغم من تناولهم أدوية أخرى، و”المايلوما المتعددة” هي نوع من أنواع سرطان الدم يحدث بسبب النمو غير الطبيعي لخلايا البلازما.