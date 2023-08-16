قد يؤدي إلى الانتحار وتشوه الأجنّة.. تحذير جديد من دواء لعلاج حب الشباب (فيديو)

أصدرت هيئة الصحة البريطانية تحذيرا جديدا من عقار روكتان (Roaccutane) لعلاج حب الشباب وقالت إن له آثارًا جانبية ترتبط بعشرات حالات الانتحار.

وخلصت مراجعة أجرتها هيئة سلامة الدواء في بريطانيا استمرت 3 سنوات إلى أنه يجب وصف العقار فقط للمرضى الذين تتراوح أعمارها ما بين 12 و18 عامًا وذلك في حالة عدم نجاح العلاجات الأخرى مع التوصية بعدم تناول العقار قبل استشارة طبيب متخصص.

غير أن الدكتور خليل الزين أخصائي المراض الجلدية وتجميل البشرة، قال لبرنامج (مع الحكيم) على الجزيرة مباشر، إن هذا الدواء قد يسبب تشوه الأجنة عند النساء إذا حدث الحمل أثناء فترة العلاج.

أما بالنسبة لوقوع حلات الانتحار، فأشار إلى أن الدراسات الجديدة وفق متابعاته لم تؤكد وجود رابط مباشر بينهما، ولذلك لم يتم حظره تمامًا ولكن وُضعت قيود على استخدامه فهو يعطَى للبالغين بعد سن الـ12 الذين لم يستجيبوا للعلاجات التقليدية.

ويعرّف ضيف (مع الحكيم) حب الشباب بأنه ظهور بثور في الوجه على شكل رؤوس سوداء أو بيضاء أو حبوب حمراء ملتهبة، والمرض ليس محصورًا في فئة محددة بل يمكن أن يصيب الأطفال والكبار، لكن يلاحَظ ظهوره كثيرًا عند المراهقين.

أما عن أسبابه، فيقول إنها عديدة منها هرمونية أو دوائية، أو أسباب تتعلق بالنظام الغذائي أو توتر نفسي أو الدورة الشهرية عند النساء.

وفي 2018، قالت دراسة كندية نشرتها الدورية البريطانية للأمراض الجلدية إن الأشخاص الذين يعانون من حب الشباب أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب بنسبة 63%.

وأشارت النتائج إلى أنه من الأهمية بمكان أن يراقب الأطباء أعراض تقلب المزاج لدى المرضى الذين يعانون من حب الشباب، وتقديم علاج سريع للاكتئاب أو طلب استشارة الطبيب النفسي عند الحاجة.