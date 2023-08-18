فايزر تؤكد فعالية لقاحها المعدل المضاد لفيروس كورونا ضد المتحور إيريس

قالت شركة فايزر، الخميس، إن لقاحها الذي قامت بتطوير وإدخال تعديلات عليه ضد فيروس كورونا، والذي تجرٍى تجارب لاختبار فعاليته في مواجهة النسخ المتحورة الناشئة، أظهر قدرة على تحييد المتحور “إي جي 5″، المعروف باسم “إيريس”، خلال دراسة أجريت على الفئران.

وقامت فايزر، جنبا إلى جنب مع شريكتها الألمانية “بيونتيك” بالإضافة إلى شركتي “موديرنا” و”نوفافاكس” اللتان تعملان أيضا في صناعة لقاحات مضادة لفيروس كورونا بتطوير نسخ من لقاحاتهم تستهدف المتحور الفرعي “إكس بي بي 1.5”.

والمتحور “إيريس” مشابه للمتحور الفرعي “إكس بي بي 1.5″، وعلاوة على ذلك فهو سلالة فرعية من المتحور “أوميكرون” الذي لا يزال مهيمنا.

وبحسب أحدث البيانات الحكومية، يُنسب للمتحور “إي جي 5” أكثر من 17% من حالات الإصابة بكوفيد-19 في الولايات المتحدة.

وزادت أعداد الحالات التي احتاجت للعلاج في المستشفيات بسبب كوفيد-19 في الولايات المتحدة بأكثر من 40% عن المستويات المنخفضة التي سجلتها في يونيو/حزيران الماضي. لكنها ما زالت أقل بأكثر من 90% من مستويات الذروة التي بلغتها خلال تفشي المتحور “أوميكرون” في يناير/كانون الثاني 2022.

واكُتشفت حالات للإصابة بالمتحور “إيريس” في عدة دول مثل الصين وكوريا الجنوبية واليابان وكندا.

وصنفت منظمة الصحة العالمية المتحور بأنه “مثير للاهتمام”، مشيرة إلى أنه يجب مراقبته عن كثب وبقدر أكبر من التركيز عن غيره بسبب الطفرات التي قد تجعله أكثر قدرة على الانتشار ونقل العدوى أو أكثر حدة من حيث الأعراض المرضية المصاحبة للإصابة.