قال الدكتور جهاد المليطي خبير علم الأدوية وتطوير الدواء، إن الدواء الملوث لمكافحة السعال الذي حذرت منه منظمة الصحة العالمية، يحتوي على مواد كيماوية كحولية.

وأفاد الدكتور لبرنامج (مع الحكيم) على الجزيرة مباشر، أن المواد ذات سُمية عالية نوعًا ما لا يجب استخدامها في تصنيع المواد الصيدلية ولها استخدامات أخرى، منها تصنيع السيارات كمانع للتجمد داخل المركبات.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، الأسبوع الماضي، من وجود شحنة ملوثة من دواء لمكافحة السعال عثرت عليها في العراق من تصنيع شركة هندية، وقالت المنظمة التابعة للأمم المتحدة إنه تم العثور على شحنة الدواء، الذي يباع باسم (كولد أوت)، في موقع بالعراق وأُرسلت لتحليلها في المختبر.

وأضاف الدكتور أن الدواء يستخدم بكثرة لعلاج سعال الأطفال والكبار، وأن التحذير جاء بعد تحليل بعض العينات لأدوية من إنتاج نفس الشركة داخل الهند، لكنها ليست سابقة بالبلد حيث تُستخدم نفس المادة.

وأفاد الخبير بأن الدول العربية تستورد ما يتراوح بين 70 و90٪ من الأدوية من الهند، وخصوصا الأدوية الجنيسة، فيما تستورد المواد الخام التي يُصنع منها الدواء من الهند والصين.

وأوضح أن الدواء موضوع التحذير تحديدًا، موجود في الدول العربية، مرجحا أنه ليس من الشركة المعنية وهي شركة صغيرة وغير معروفة، تصدر لإفريقيا بالأساس.

وقال خبير الأدوية للجزيرة مباشر، إن مؤسسات الغذاء والدواء في الدول العربية ستكون عليها مسؤولية كبرى في التأكد من سلامة الدواء، وأنها قد تجري تحاليل داخل البلد من أجل ذلك.

ونصح الطبيب المواطنين بشراء الدواء من النقاط المصرحة من طرف الدولة، وعدم اللجوء إلى السوق السوداء أو الأدوية المهربة من الخارج.

وذكرت منظمة الصحة العالمية، أن الدفعة من تصنيع شركة “فورتس” الهندية لصالح (دابي لايف فارما)، مضيفة أنه يوجد بها ملوث “الجلايكول ثنائي الإيثيلين” و”الإيثيلين جلايكول” بنسب أعلى من الحد المسموح به.

وارتبطت أدوية شرب لمكافحة السعال مصنعة في الهند بوفاة ما لا يقل عن 89 طفلًا في غامبيا وأوزبكستان العام الماضي.

وألغت الجهة التنظيمية لقطاع الصيدلة في الهند رخصة شركة (ماريون بيوتك) التي صدَّرت أدوية الشرب إلى أوزبكستان، وألقت القبض على بعض موظفيها.

وتنفي شركة (ميدين) المتورطة في وفيات غامبيا أن تكون عقاقيرها تسببت في تلك الوفيات، وتقول إن الاختبارات في معامل الحكومة الهندية لم تخلص إلى وجود سموم في العينات.