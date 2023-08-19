قدّم أخصائي الأمراض الجلدية عددا من النصائح للحفاظ على نضارة البشرة للنساء والرجال

قال الدكتور خليل الزين، المختصّ في الأمراض الجلدية وتجميل البشرة، إن حبوب الشباب التي تظهر على المراهقين غير مرتبطة بممارسة العادة السرية.

وأوضح الطبيب لبرنامج (مع الحكيم) على الجزيرة مباشر، أن “الإحساس بالذنب الذي يصيب الإناث والذكور بعد ممارسة العادة السرية، يؤدي إلى التوتر والضغط النفسي وبالتالي ظهور حب الشباب”.

وأفاد المختص في الأمراض الجلدية، أنه لا وجود لأي رابط علمي مباشر بين الأمرين، ونصح الطبيب بالبدء مبكرًا في علاج حب الشباب فور ظهوره، مشيرًا إلى أن عامل الوراثة قد يكون أحد أسبابه.

وأضاف أن العلاج يمكن أن يبدأ في سن 12 و13 سنة، تجنبا للآثار والندوب التي قد تخلفها الحبوب على البشرة، والتي قد تؤدي أيضًا إلى توتر نفسي.

وقال ضيف (مع الحكيم) إن العلاجات في البداية تكون تقليدية وموضعية قبل الانتقال إلى العلاجات الفموية عن طريق المضادات الحيوية.

العدو الأول للبشرة

وقدّم المختص في الأمراض الجلدية عددًا من النصائح للحفاظ على نضارة البشرة للنساء والرجال، وقال إن أهمها نمط العيش، إذ يعتبر النوم باكرًا أحد أهم تلك العوامل، موضحا أن “العدو الأول للبشرة هو السهر”.

وعرّج المختص على النظام الغذائي، قائلًا إن إدراج الخضراوات والفواكه بكثرة يساعد على نضارة البشرة، معتبرًا أنها بمثابة علاج طبيعي، وحثّ على الإكثار من شرب الماء والعصائر باستمرار.

ونصح الطبيب أيضًا بعدم الإكثار من مستحضرات التجميل (الميكاب)، وباستخدام العلاجات الموضعية عند الحاجة، مثل حقن “الهيالورونيك أسيد” وإبر “العنبر”.

أما بالنسبة للرجال، فنصح الطبيب باتباع نظام غذائي صحي والاهتمام بساعات النوم أيضًا، كما حثهم على تخفيف التوتر العصبي والنفسي.